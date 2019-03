Egyptissä moni köyhä nainen pakotetaan avioliittoon – "Olen nähnyt naisten puhkeavan kukkaan kun he viimein saavat ymmärrystä ja apua"

Kairolainen 28-vuotias Samira on pyörittänyt omaa vaatekauppaa parin vuoden ajan. Bisnes kukoistaa erityisesti siksi, että hän on opetellut markkinoimaan tuotteitaan ja etsimään asiakkaita sosiaalisessa mediassa. Hän on yhteisönsä arvostettu jäsen, jota muut naiset kuuntelevat.

– Todellinen menestystarina, sanoo sosiaalityöntekijä Fatheia Sameir.

Sameir työskentelee egyptiläisessä vuonna 1993 perustetussa ACT-järjestössä, joka auttaa naisia koulutuksella, psykososiaalisella tuella ja taloudellisella voimauttamisella kuten pienlainoilla omaa yritystoimintaa varten.

– Tapasin Samiran ensimmäisen kerran viisi vuotta sitten. On vaikea uskoa, että se arka, sulkeutunut ja hymytön nainen on sama ihminen kuin tänä päivänä, Sameir kertoo.

Samiran köyhät vanhemmat myivät hänet vaimoksi jordanialaiselle miehelle välittäjän kautta kun Samira oli 17-vuotias.

Samiraa paljon vanhempi aviomies oli väkivaltainen.

Aviomies viilteli Samiraa veitsellä ja pakotti hänet kerjäämään kadulle.

Samira soitti äidilleen, ja tämän avulla hän onnistui pakenemaan Jordaniasta takaisin kotikyläänsä.

Samira avioitui uudelleen egyptiläisen miehen kanssa, joka luuli hänen palanneen takaisin Egyptiin rikkaana. Mies pakotti Samiran raskaaseen työhön pellolla.

Samira sai monipuolista psykologista apua ja taloudellista tukea ACT:n kautta. Hän oppi ensin lukemaan ja kirjoittamaan ja osallistuu nyt järjestön toimintaan kouluttajana.

– Tyypillinen tarina köyhistä oloista tulevasta naisesta, joka on moninkertainen uhri, kertoo ACT:n psykologi Nawara El Said.

– Kestää kauan ja vaatii paljon tukea, että nämä naiset saavat takaisin ihmisarvonsa ja saavat itseluottamusta. Olen nähnyt naisten puhkeavan kukkaan kun he viimein saavat ymmärrystä ja apua, hän iloitsee.

ACT tukee pakkoavioliittojen uhreja kolmessa kylässä Suur-Kairon laitamilla. Edunsaajia hankkeella on sata.

– Valtaosa avun saajista on luku- ja kirjoitustaidottomia eli koulutus alkaa alkeista. Tavoitteena on koulutuksen kautta myös ennaltaehkäistä potentiaalisia uusia uhreja, kertoo ACT:n projektijohtaja Yara Fathi.

Viime vuoden heinäkuussa alkanutta hanketta tuetaan kesäkuun loppuun Suomen Egyptin suurlähetystön paikallisen yhteistyön määrärahoista. Tuen suuruus on 55 000 euroa.

– Hankkeessa yhdistyvät paikallisen yhteistyön määrärahan prioriteettimme eli naisten ja tyttöjen sekä haavoittuvassa asemassa olevien aseman parantaminen, kertoo Suomen Egyptin suurlähetystön taloudellisista asioista ja kehitysyhteistyöstä vastaava ulkoasiainsihteeri Markus Räty.

– Naisten ja tyttöjen yhteiskunnallisen aseman edistäminen on myös Egyptin omalla agendalla, hän lisää.

Räty pitää hankkeen vahvuutena sitä, että se tarjoaa edunsaajille kokonaisvaltaista tukea.

– Tapasin hankkeen avunsaajan, joka perusti oman yrityksen ja saa nyt toimeentulonsa yritystoiminnasta. Nainen hankki kanoja ja myy nyt munia – yritystoiminta voi siis olla pienimuotoista ja suhteellisen helposti järjestettävää, hän sanoo.

Naisia myyvät ammattivälittäjät ja juristit sekä isät tai sukulaiset

ACT-järjestö työskentelee paitsi pakkoavioliittojen uhrien auttamiseksi myös perhe- ja kotiväkivaltaa, seksuaalista häirintää ja naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan useissa eri hankkeissa. Hankkeita rahoittavat muun muassa Euroopan unioni, UN Women ja eri maiden lähetystöt.

Egypti on ihmiskaupan lähtö-, läpikulku- ja kohdemaa etenkin naisille ja lapsille, jotka pakotetaan työhön tai prostituutioon. Egyptiläisiä naisia, usein alle 18-vuotiaita, ostetaan vaimoiksi välittäjien kautta erityisesti Saudi-Arabiaan, Kuwaitiin, Jemeniin, Jordaniaan ja Libyaan.

Egypti on kriminalisoinut ihmiskaupan, josta laki määrää 3–15 vuoden tai jopa elinkautisen vankeusrangaistuksen sekä 8 000–32 000 euron sakkorangaistuksen. Lain noudattamista valvotaan kuitenkin heikosti ja tuomiot ihmiskaupasta ovat harvinaisia.

Pakkoavioliitoissa välittäjänä voi toimia maata kiertävä ammattivälittäjä, juristi tai morsiamen isä tai sukulainen. Välittäjä voi olla nainen tai mies.

Avioliittoon pakotetuilta naisilta takavarikoidaan yleensä passi ja henkilöllisyystodistus. Jos nainen pääsee pakenemaan uudesta kotimaastaan, aviomiehen perhe yleensä estää häntä ottamasta lapsiaan mukaansa.