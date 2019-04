Britannian parlamentti on hylännyt kaikki neljä brexit-vaihtoehtoa, jotka tuotiin äänestykseen, kertovat brittiviestimet. Tälläkään kertaa yksikään vaihtoehto ei saanut alahuoneen enemmistöä taakseen.

Parlamentti otti kantaa neljään vaihtoehtoiseen etenemisreittiin, jotka parlamentin alahuoneen puhemies John Bercow oli valinnut äänestettäväksi. Pysyvän ja kattavan tulliliiton muodostaminen EU:n kanssa ylsi jälleen lähimmäksi hyväksymistä. Vaihtoehto tyrmättiin täpärästi äänin 276–273.

EU:n sisämarkkinoille jääminen brexitin jälkeen tyrmättiin äänin 282–261. Ehdotuksen laatimiseen osallistunut konservatiiviedustaja Nick Boles ilmoitti tappion jälkeen sanoutuvansa irti puolueesta ja jatkavansa riippumattomana edustajana.

– Konservatiivipuolue on osoittanut olevansa kyvytön kompromissiin, Boles tviittasi.

Uusi kansanäänestys mistä tahansa brexit-sopimuksesta hylättiin äänin 292–280. Kyseinen vaihtoehto sai eniten puoltavia ääniä.

Neljäs vaihtoehto eli sopimuksettoman äkkieron välttäminen tarvittaessa vaikka perumalla koko EU-ero äänestettiin nurin selvin luvuin 292–191.

Äänestykset eivät olleet sitovia, mutta enemmistön saaminen jonkun vaihtoehdon taakse olisi ollut hallitukselle poliittisesti vahva viesti.

Viime viikolla parlamentti äänesti yhteensä kahdeksasta brexit-vaihtoehdosta, joista jokainen tyrmättiin. Myös tuolloin tulliliitto ylsi lähimmäksi hyväksyntää.

Ellei ratkaisua löydy, Britannia lähtee EU:sta ilman sopimusta 12. huhtikuuta.

Tulliliitolle uusi mahdollisuus?

Britannian reitti ulos EU:sta on täysin hukassa, sillä parlamentti on tyrmännyt jo kolme kertaa myös pääministeri Theresa Mayn hallituksen neuvotteleman erosopimuksen. Brittimedian mukaan May yrittää nyt löytää vaihtoehtoja, jotta kolmesti parlamentissa tyrmätty EU-erosopimus voitaisiin tuoda jälleen kerran äänestettäväksi. Mayn on arvioitu laskevan sen varaan, että enemmistö taipuu lopulta pakon edessä hänen sopimuksensa taakse äkkieron välttämiseksi. Sopimuksen vastustus on vähentynyt kerta kerralta.

Mayn hallitus on koolla heti aamulla pohtimassa jatkoaskelia.

– Alahuone on toistuvasti hylännyt eron ilman sopimusta, samoin kuin se on hylännyt eron perumisen. Siten ainoa vaihtoehto on löytää ulos tie, joka mahdollistaa Britannian eron sopimuksen kanssa, sanoi brexit-ministeri Stephen Barclay.

Britannian teollisuusliitto CBI kertoi pettyneensä äänestystuloksiin mutta tulkitsi, että tie ulos näyttää silti avautuvan.

– Molempia osapuolia hyödyttävä tulliliitto EU:n kanssa voisi rakentaa yhteisymmärrystä eikä sitä voi jättää huomiotta. Hallituksen täytyy kuunnella ja toimia. Sopimuksettoman EU-eron uhkan ei saa antaa heikentää taloutta enää pidempään, tviittasi liiton pääjohtaja Carolyn Fairbarn.

Oppositiossa oleva työväenpuolue kannattaa tulliliittoa EU:n kanssa. Puoluejohtaja Jeremy Corbynin mukaan eri vaihtoehdoista pitäisi voida äänestää vielä uudelleen, sillä myös pääministeri May on tuonut sopimuksensa jo kolmesti äänestykseen. Corbyn huomautti, että yksi vaihtoehdoista eli tulliliitto hylättiin hyvin täpärästi.

"Kova brexit miltei väistämätön"

Pääministeri May on sulkenut toistuvasti pois ajatuksen "pehmeämmästä erosta" eli tulliliittoon tai sisämarkkinoille jäämisestä brexitin jälkeen.

Tulliliittoa on vastustettu sillä perusteella, että se sitoo Britannian käsiä muissa kauppaneuvotteluissa eikä mahdollista kauppasopimusten solmimista vapaasti EU:n ulkopuolisten maiden kanssa.

Sisämarkkinoille jääminen eli Norjan malliksi kutsuttu vaihtoehto puolestaan närästää muun muassa siksi, että Britannian tulisi sitoutua työntekijöiden vapaaseen liikkuvuuteen. EU-maahanmuuton torjuminen on ollut brexitin kannattajien keskeisimpiä perusteluja. Sisämarkkinoille jääminen sitoisi Britanniaa EU-sääntelyyn, mutta maalla ei olisi enää sanavaltaa EU:n päätöksenteossa.

EU:n puolelta on varoitettu, että äkkiero ilman sopimusta lähestyy vääjäämättä ja se näyttää yhä todennäköisemmältä.

– Britannian parlamentti äänesti jälleen kaikkia vaihtoehtoja vastaan. Kova brexit on miltei väistämätön, tviittasi Euroopan parlamentin brexit-koordinaattori Guy Verhofstadt.

Samaan aikaan EU:ssa löytyy kuitenkin valmiutta myöntää Britannialle pidempää lisäaikaa, jos maa suostuu järjestämään EU-vaalit toukokuussa. Uusi kansanäänestys tai ennenaikaiset parlamenttivaalit voisivat kelvata EU:lle osoitukseksi siitä, että Britannia tarvitsee pidemmän lisäajan kaoottiseen eroprosessin ratkaisemiseen.