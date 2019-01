Ei oppi ojaan kaataisi Brasiliassakaan

Netissä oli hätkähdyttävä lista ammateista, joissa Brasiliassa on pienimmät palkat. Kymmenen parhaan (tai pahimman) joukossa oli kolme eri opetusalaa.

Brasiliassa asuvana tämä ei enää yllätä, sillä tähän valitettavaan tosiasiaan on tullut törmättyä kerran jos toisenkin. Opettajia ei täällä arvosteta. Arvostusta ei saa päättäjiltä, siitähän matala palkkatasokin jo kertoo, joten sitä ei heru tavallisilta kansalaisiltakaan.

Opettaja on portugaliksi professor, joten suomalaisen korviin se kuulostaa hienolta, mutta täällä se ei herätä minkäänlaista kunnioitusta.

Brasilia on siinä mielessä vanhanaikainen maa, että aviomiehen ammatti määrittelee monesti vaimonkin arvon. Jos sanot miehesi olevan opettaja, saat ystäviltäsi säälittäviä katseita ja lämpimän osanoton. Peli on menetetty, loppuelämäsi tulee olemaan pelkkää kurjuutta.

Sen sijaan parhaiten palkattujen listalla ovat lääkärin, lakimiehen ja insinöörin ammatit, eli ne samat, joiden edustajat saavat puhekielessä myös tohtori-etuliitteen nimen seuraksi. Et ole siis insinööri Carlos vaan tohtori Carlos. Jäykältä ja vanhanaikaiseltahan se kuulostaa, mutta myös varsin hassulta.

Koulutus on Brasiliassa kahtiajakautunut. Alemmista sosiaaliluokista tulevat lapset käyvät julkisia kouluja, joiden opetuksen taso on surkea, opetusvälineitä puuttuu ja kouluilla ei ole resursseja esimerkiksi retkiin. Varakkaiden perheiden lapset pääsevät yksityisiin kouluihin, joissa opetus on laadukasta ja oppimisympäristö miellyttävä. Köyhien perheiden lapset eivät siis pääse etenemään yhteiskunnassa, sillä peruskoulutus on ollut surkea.

Jos opetusta ei saada tasa-arvoisemmaksi kaikille, köyhyys valitettavasti jatkaa periytymistään. Brasilia on yksi maailman epätasa-arvoisimpia maita. On superrikkaita mutta toisaalta valtava määrä todella köyhiä. Koulutuksen kuntoon saaminen auttaisi tätä ongelmaa.

Ammatillinen koulutus Brasi­liassa on lähes olematonta. Jos viet autosi autokorjaamolle, voit olla varma, että työntekijöillä ei ole autonasentajan tutkintoa. Yleistä on, että oppi siirtyy isältä pojalle tai äidiltä tyttärelle.

Rakennuksilla tiilejä pinovat miehet ovat oppineet taidon työn kautta, mestari-kisälli-oppipoika-systeemillä, eivät koulun penkillä.

Jos menet kampaajalle tasoittamaan latvat ja palaat sieltä sahalaitakuvio hiuksissasi, et voi syyttää kampaajasi koulun tasoa, sillä koulua ei ole ollut.

Yliopistoissa opetetaan tietysti akateemisia aloja, mutta esimerkiksi sairaanhoitajaksi opiskellaan kursseilla. Tason niissä täytyy kuitenkin olla hyvä, en ainakaan ole kuullut uutisia tappajahoitajista.

Koulutuksen puutteeseen törmää ihan arkielämässä. Jos kaupan kassa ei tervehdi tai nuokkuu paikallaan käsiinsä nojaten, pitää muistaa, että hänelle ei missään ole opetettu palveluammatin perus­asioita.

Yleensä ihmiset täällä ovat ystävällisiä, ja jos ulkopuolista koulutuksen puute joskus häiritsee, voi syyttävän sormen osoittaa kohti päättäjiä. Tavalliset kansalaiset tekevät sen minkä pystyvät.

Kirjoittaja on vapaa toimittaja.