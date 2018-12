Ekonomisti laittaisi jäitä hattuun puheissa Yhdysvaltojen ja Kiinan sovusta: Ei tässä ratkaistu vielä mitään

Nordean ekonomisti Tuuli Koivu on varovaisen toiveikas sen suhteen, että Yhdysvallat ja Kiina saavat liennytettyä kauppakiistojaan.

Yhdysvallat ja Kiina ilmoittivat eilen G20-kokouksen päätteeksi, että jatkavat neuvotteluja eivätkä määrää toisilleen uusia tulleja vuoden alussa. Kyseessä on kuitenkin vain aikalisä: Yhdysvallat aikoo toteuttaa suunnitellut korotukset, ellei Kiina taivu sen vaatimuksiin 90 päivän kuluessa.

Koivu toivoo, että konkreettinen takaraja kannustaa molempia osapuolia kompromisseihin.

– Voi olla hitusen toiveikas. Täytyy kuitenkin myös pistää jäitä hattuun, sillä tässä ei ole vielä ratkaistu yhtään mitään, Koivu korostaa.

Ekonomistien huolena on, että Yhdysvaltojen ja Kiinan aikalisänkin aikana markkinoiden epävarmuus jatkuu.

– Osapuolet tuntuvat astetta sitoutuneemmilta löytämään ratkaisuja, neuvottelumotivaatio on nyt ehkä korkeammalla kuin moneen kuukauteen. Huono puoli on, että tästä seuraa kolme kuukautta lisää aikaa velloa epävarmuudessa, joka on jo osoittautunut maailmantaloudelle hankalaksi, Koivu sanoo.

"Upea ja tuottoisa tapaaminen"

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump ja Kiinan presidentti Xi Jinping sopivat pihvi-illallisella myös, että Kiina kasvattaa ostojaan Yhdysvalloista.

Valkoisen talon mukaan Kiina on luvannut ostaa Yhdysvalloista "hyvin merkittävän määrän" muun muassa maatalous-, energia- ja teollisuustuotteita tasapainottaakseen maiden välistä kauppaa.

Lisäksi presidentit sopivat aloittavansa keskustelut "rakenteellisista muutoksista" liittyen teknologiaan, aineettoman omaisuuden suojaan, kybertuvallisuuteen, palveluihin ja maatalouteen. Valkoisen talon mukaan, jos näistä ei löydy sopua 90 päivässä, tulleja korotetaan 10 prosentista 25 prosenttiin.

– Tämä oli upea ja tuottoisa tapaaminen, joka tarjoaa rajoittamattomia mahdollisuuksia Yhdysvalloille ja Kiinalle, Trump hehkutti illallisen jälkeen julkistetussa lausunnossa.

Paineet Xitä kohtaan kasvussa

Trump on tähän mennessä määrännyt Kiinalle rangaistustullit, jotka kohdistuvat noin 250 miljardin dollarin arvoiseen tuontiin. Se vastaa noin puolta kaikesta Yhdysvaltojen Kiinan-tuonnista.

Suunnitellut tullikorotukset koskevat noin 200 miljardin dollarin arvoista tuontia, sillä osa tuotteista on jo korkeampien tullien piirissä. Lisäksi Trump on uhannut, että rangaistustullit voidaan ulottaa myös kaikkiin jäljellä oleviin kiinalaistuotteisiin.

Koivun mukaan heikentynyt taloustilanne osaltaan ajaa maita ja erityisesti Kiinaa etsimään yhteisiä ratkaisuja.

– Kiina tarvitsee maailmanmarkkinoita avukseen enemmän Yhdysvallat. Kiinassa presidentti Xitä on tiettävästi enenevissä määrin kritisoitu siitä, että hän ottaa liian ison riskin, jos ei nyt taivu kompromisseihin, Koivu sanoo.