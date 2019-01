Elämän käännekohdissa papin korvaa celebrant – Kim Jewel Elliot vihkii, hautaa ja nimeää lapsia, mutta pappi tai virkamies hän ei ole

Erikoinen vihkipaikka vaikkapa vesiputouksen äärellä kansallispuistossa on monen uusiseelantilaisen avioparin toiveena. Vihkimisestä, kuten hautajaisseremonioistakin, huolehtii useammin yksityinen elinkeinonharjoittaja kuin pappi.

Kim Jewel Elliottin ammatti­nimikettä on vaikea kääntää suomeksi. Hänen päätyönään on vihkiä aviopareja sekä toimittaa siviilihautajaisia sekä lasten nimenantotilaisuuksia. Hän tekee työtään itsenäisenä ammatinharjoittajana, ei valtion viranomaisena vaikka hänellä on virallinen vihkimisoikeus. Uudessa-Seelannissa vastaavia juhlatoimihenkilöitä eli celebrantteja on nykyään 10 000.

– Aloittaessani 90-luvun alussa Uuden-Seelannin celebrantit olivat vanhoja hattupäisiä eläkeläisrouvia enkä oikein osannut identifioitua siihen porukkaan, Elliott kertoo.

Uuteen tehtäväänsä hän ajautui sattumalta. Nuoriso- ja sosiaalityöstä tohtoriksi Aucklandin yliopistossa väitellyt Elliott työskenteli nuoriso­työn neuvonantajana.

– Minua pyydettiin usein esimerkiksi lasten nimenantotilaisuuksiin seremoniamestariksi. Kerran minua vaan tituleerattiin celebrantiksi ja aloin miettiä ­asiaa, Elliott muistelee.

Elliott jätti hyväpalkkaisen työnsä yliopistossa ja ryhtyi yksinyrittäjäksi.

– Hääkakusta maksetaan usein enemmän kuin celebrantista, mutta minulle on suuri kunnia saada olla osallisena ihmisten suurimmissa hetkissä, kuten häissä ja hautajaisissa, Elliott sanoo.

Hänellä on paljon ikimuistoisia kokemuksia niin vihkimisistä kuin hautajaisistakin.

– Vihin kerran syöpäsairaan naisen hänen elämänsä viimeisenä päivänä. Avioliitto oli hänen suurin unelmansa ja sain olla osallisena unelman toteuttamisessa juuri ennen hänen kuolemaansa.

Vihkipaikat ovat Uudessa-Seelannissa usein luontokohteita. Elliott on vihkinyt aviopareja niin meren rannalla tai kansallispuistoissa sademetsän siimeksessä kuin vesiputousten luona tai vaikkapa 10 000 metrin korkeudessa lentokoneessa. Myös hautajaiset voidaan pitää periaatteessa melkein missä tahansa.

Elliottin kokemuksen mukaan uusiseelantilaiset suhtautuvat kuolemaan vapautuneesti. Muistotilaisuudessa kuullaan usein hautajaisvieraiden puheiden lisäksi vainajan nauhoittama videotervehdys.

Arkun koristelussa huomioidaan usein vainajan elämä. Esimerkiksi merimiehen arkku voidaan koristella laivoilla. Arkku saatetaan koristella myös vainajan läheisten tekemillä piirroksilla.

– Moni syöpään kuoleva haluaa pitää hautajaisensa jo ennen kuolemaa. Näitä kutsun ”eläviksi hautajaisiksi”, Elliott kertoo.

Rakkautta ja kuolemaa Elliott pitää elämän tärkeimpinä asioina.

– Sekä rakkaus että kuolema korjaavat ihmisen.

Noin 10 000 rekisteröityneestä celebrantista vain alle 500 kuuluu ammattiliittoon. Elliott on yksi maan 26 celebrantista, joka voi toimia celebranttien kouluttajana ja työohjaajana.

Maassa toimii myös kaksi celebranttikoulua, jossa voi suorittaa celebrant-diplomin. Saadakseen virallisen vihkioikeuden celebrantin tulee rekisteröityä sisäministeriössä.