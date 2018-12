El Salvador torjui Trumpin esittämän kritiikin

Keskiamerikkalainen El Salvador vakuuttaa tehneensä mittavia toimia hillitäkseen laitonta maahanmuuttoa Yhdysvaltoihin. Maan hallitus torjui Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin perjantaina esittämän kritiikin.

Trump sanoi, että Keski-Amerikan valtiot Honduras, Guatemala ja El Salvador käyttävät vain Yhdysvaltojen rahoja hyväkseen.

– Huhu kertoo että Hondurasissa on muodostumassa uusi karavaani, eivätkä he tee asialle mitään. Aiomme leikata kaiken tuen näiltä kolmelta maalta – ne ovat käyttäneet Yhdysvaltoja hyväkseen vuosia!, Trump vaahtosi Twitterissä.

Yhdysvallat on antanut Keski-Amerikan valtioille taloudellista tukea. Viime vuonna El Salvador sai 88 miljoonaa dollaria.

El Salvadorin hallituksen mukaan maassa on tehty paljonkin maastamuuton vähentämiseksi.

– Maamme on tehnyt suuria ponnistuksia ja olemme ottaneet taloudellisia ja sosiaalisia edistysaskeleita osana Alliance for Prosperity -ohjelmaa, johon mekin olemme investoineet paljon rahaa ja jonka avulla me pyrimme muiden maiden kanssa vähentämään siirtolaisuutta, hallituksen lauantaina julkaisemassa tiedotteessa sanottiin.

Keski-Amerikan maiden heikkoa taloustilannetta ja rehottavaa rikollisuutta pidetään suurimpana syynä siihen, että niin monet jättävät kotinsa ja pyrkivät usein laittomasti Yhdysvaltoihin.