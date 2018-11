Eliniänodote Yhdysvalloissa jatkaa laskuaan – yliannostuskuolemien määrä harppasi kymmenen prosenttia

Eliniänodote Yhdysvalloissa on laskenut jälleen. Tuoreiden tilastojen mukaan eliniänodote oli viime vuonna 78,6 vuotta. Laskua vuodesta 2016 oli 0,1 vuotta.

Yhdysvaltojen eliniänodote on ollut laskusuunnassa jo monta vuotta. Syynä tähän ovat erityisesti yliannostuskuolemat sekä itsemurhat.

Viime vuonna huumeiden tai lääkkeiden yliannostukseen kuoli yli 70 000 amerikkalaista. Määrä kasvoi liki 10 prosenttia vuodesta 2016.

Yliannostuskuolemien määrän kasvu johtuu suurelta osin Yhdysvaltoja riivaavasta opioidiepidemiasta. Erityisesti lisääntyivät synteettisten opioidien, kuten kipulääkkeenä käytettävän fentanyylin, aiheuttamat kuolemat. Niitä rekisteröitiin viime vuonna 45 prosenttia edellisvuotta enemmän.

– Eliniänennuste antaa meille tilannekuvan kansakunnan terveydestä. Nämä tilastot herättelevät meitä huomaamaan, että menetämme liian paljon ihmisiä liian varhain ja usein olosuhteissa, jotka ovat estettävissä, sanoi terveysvirasto CDC:n johtaja Robert Redfield.

– Yhdysvallat on kehittynyt maa ja meillä on paljon resursseja. Eliniänodotteemme pitäisi kasvaa, ei laskea.

"Yli 70

000 kuolemaa ei ole hyvä lopputulos"

Vaikka yliannostuskuolemien kasvu liki kymmenellä prosentilla kuulostaa hurjalta, tilanne on itse asiassa parantunut vuosista 2015–2016. Silloin yliannostukseen kuolleiden määrä harppasi yli 20 prosenttia. Myös kuluvan vuoden alkupuoliskon alustavien tilastojen mukaan yliannostuskuolemien määrä näyttäisi olevan tasaantumassa.

Asiantuntijoiden mukaan tilastoja ei kuitenkaan pidä tulkita niin, että opioidikriisi olisi helpottamassa.

– On rohkaisevaa, että (kuolemien määrän) kasvu hidastuu. Oikeasta muutoksesta kertoisi, jos se lähtisi laskuun. Yli 70 000:ta kuolemaa on vaikea pitää mitenkään hyvänä lopputuloksena, sanoi riippuvuuksien hoitoon erikoistunut psykiatri Harshal Kirane New Yorkin Staten Islandin yliopistollisesta sairaalasta.