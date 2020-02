Elokuvamoguli Harvey Weinstein on tuomittu seksuaalirikoksista – vakavimmat syytteet hylättiin

Elokuvatuottaja Harvey Weinstein on todettu syylliseksi seksuaalirikoksiin, kertovat yhdysvaltalaiset mediat. Valamiehistö kuitenkin hylkäsi osan syytteistä.

ABC News -uutiskanavan mukaan tuomari määräsi, että Weinstein ei pääse vapaaksi takuita vastaan, vaan hänet pidetään vangittuna. Weinsteinin asianajaja Donna Rotunno esitti hänelle kotiarestia terveyssyihin vedoten. Weinstein on koko oikeudenkäynnin ajan käyttänyt rollaattoria.

Valamiehistön mukaan rikosten uhriksi joutui kaksi naista, kertoo muun muassa uutiskanava CNN.

Valamiehistön mukaan Weinstein pakotti toisen naisista suuseksiin vuonna 2006. Nainen toimi tuolloin tuotantoassistenttina. Toisen hän raiskasi vuonna 2013. Nainen on luonnehtinut raiskaukseen liittyvää suhdettaan Weinsteinin kanssa väkivaltaiseksi.

Weinstein oli syytteessä seksuaalirikoksista myös kolmea muuta naista kohtaan. Nämä syytteet valamiehistö kuitenkin hylkäsi.

Yli 80 naista on syyttänyt 67-vuotiasta Weinsteinia seksuaalisista väärinkäytöksistä. New Yorkissa toimiva tuomioistuin on kuitenkin käsitellyt vain osaa tapauksista. Weinsteinin on kerrottu sopineen rahalla kymmeniä muita mahdollisia oikeusjuttuja.

Los Angelesissa on käynnissä erillinen tutkinta Weinsteinia vastaan esitetyistä seksuaalirikossyytteistä. Häntä vastaan on nostettu lisäksi useita siviilikanteita.

Oikeudenkäynti Weinsteinia vastaan alkoi New Yorkissa 22. tammikuuta. Valamiehistöön valittiin seitsemän miestä ja viisi naista.

Weinsteinin asianajaja Rotunno sanoi loppupuheenvuorossaan, että syyttäjillä ei ollut esittää tapauksista minkäänlaisia rikosteknisiä todisteita eikä tapauksille ollut silminnäkijöitä. Rotunno on toiminut useiden seksuaalirikoksista syytettyjen miesten puolustusasianajajana.

Weinsteinin tapaus on noussut keskeiseksi metoo-liikkeen symboliksi.