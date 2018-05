Elokuvaohjaaja Luc Bessonia epäillään raiskauksesta

Pariisin poliisi tutkii elokuvaohjaaja Luc Bessoniin kohdistuvia raiskausepäilyjä. Bessonin asianajaja ilmoitti ohjaajan kiistävän syytökset ja pitävän niitä mielikuvituksen tuotteina.

Poliisilähteiden mukaan epäilty raiskaus olisi tapahtunut torstain ja perjantain välisenä yönä Pariisissa. Uhri oli tehnyt asiasta rikosilmoituksen perjantaina. Besson on ulkomailla, joten häntä ei ole vielä kuultu asiassa.

Radioasema Europe 1 kertoi, että uhrilla oli ollut Bessonin kanssa suhde parin vuoden ajan.

Besson on yksi Ranskan tunnetuimmista elokuvaohjaajista. Hänen töitään ovat muun muassa viime vuonna flopannut huippukallis tieteiselokuva Valerian sekä paremmin menestyneet Nikita, The Fifth Element ja Suuri Sininen.