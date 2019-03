Eluminada, 70, on elänyt koko ikänsä turvesuon äärellä – vihreä idylli tuhoutui, jäljellä vain kuivuus ja puute

Eluminada Roca, 70, on elänyt koko elämänsä turvesuon äärellä San Isidron kylässä Filippiinien Leyte-saarella. Hän muistaa, kuinka katseli vihreiltä kukkuloilta suolle valuvia vesiä, kävi keräämässä suolta ruokomattojen raaka-ainetta ja söi rantavesien herkullisia kaloja.

Nyt suo kuivuu, tikog-ruoko on katoamassa ja kalansaaliit ovat jyrkästi vähentyneet. Kotitarveviljelyllä ja kalastuksella elänyt yhteisö on hätää kärsimässä.

Onnettomuuden siemenet kylvettiin 1970-luvulla, kun Filippiinien valtio kannusti kansalaisia kaatamaan turvesoiden metsät ja viljelemään maata. Leyten saarella jyrättiin kukkulat matalaksi ja rakennettiin kanavia. Se johti turvesoiden kuivumiseen ja kokonaisen elämänmuodon vaarantumiseen.

Suon vieressä eläneet huomasivat maailmansa muuttuvan. Puut ja kukat vähenivät, linnut, lepakot ja jo valmiiksi uhanalainen filippiinienkummituseläin lähes katosivat. Seutu alkoi muuttua asumiskelvottomaksi.

Vahinkoja lisäsi vuonna 2013 Filippiinejä moukaroinut hirmumyrsky Haiyan.

Vuonna 2017 naisten johtama kansalaisjärjestö Weaver käynnisti projektin, jolla pyritään ennallistamaan 1 180 hehtaaria Leyten turvesoita. Naisille opetetaan suon ennallistamista ja syvennetään heidän tietämystään suomaasta, sen hauraudesta ja merkityksestä ilmastonmuutokselle.

Terve turvesuo on hiilinielu, kun taas vaurioituneet suot syytävät ilmakehään valtavat määrät hiilidioksidia.

Eluminada Roca on mukana Weaverin projektissa. Kuumana maaliskuun iltapäivänä hän istuskelee ulkona San Isidron kylän naisyhdistyksen jäsenten kanssa. Roca on yhdistyksen vanhin jäsen, nuorin on Janeline Garcia, 32.

– Meidän täytyy pelastaa turvesuot, jotta voimme palata vanhaan elämäntapaamme ja alkaa taas kutoa tikog-mattoja, Roca pohtii.

– Jos istutamme tarpeeksi puita, linnut palaavat ja me voimme perustaa lintujen suojelualueen, joka houkuttelee turisteja, jatkaa kylän naisyhdistyksen puheenjohtaja Maria Cabella.

Janeline Garcian toiveet keskittyvät yhdeksän kuukauden ikäiseen poikaan.

– Kunhan turvesuot ovat ennallaan, aviomieheni voi pyytää tarpeeksi kalaa ja turvata lapsen tulevaisuuden.