Englannin paikallisvaalit vahvistavat pääministeri Mayn asemaa puolueen sisäisissä väännöissä

Britannian pääministeri Theresa Mayn johtama konservatiivipuolue onnistui puolustamaan asemiaan Englannin paikallisvaaleissa, joista pelättiin ennakkoon karvasta tappiota EU-eron kanssa painineelle hallituspuolueelle.

Konservatiivit pystyivät säilyttämään tärkeät Lontoon valtuustot siitä huolimatta, että työväenpuolue oli kampanjoinut aggressiivisesti maan pääkaupungissa. Kahden pääpuolueen voimasuhteissa ei tapahtunut olennaisia muutoksia.

– Ovien takana kummassakin puolueessa on varmasti paljon pettyneitä, sillä molemmat odottivat huomattavasti kovempia lukuja. Virallisesti julkisuudessa molempien on kuitenkin helppo selittää tämä tilanne parhain päin puolustusvoitoksi, kertoo politiikan tutkija Mikko Kuisma Tübingenin yliopistosta Saksasta.

Britannian valtakunnanpolitiikassa paikallisvaaleilla on merkitystä ilmapuntarina, ja sen vaikutukset tuntuvat varsinkin puolueiden sisäisessä johtajuuskamppailussa.

– Konservatiivien puolella käydään kovaa kädenvääntöä kaikkein kovinta brexit-linjaa ajavan ryhmittymän ja maltillisemmin ajattelevien välillä. Puolueen sisällä maltillisen Mayn asema on nyt varmaankin vahvistunut.

Kuisman mukaan erityisesti työväenpuolueen johtajan Jeremy Corbynin asemaa varmasti mietitään.

– Corbyn on nyt saanut aika monta tilaisuutta näyttämiselle, mutta huikeita tuloksia ei tullut.

Ukip suurin häviäjä

Paikallisvaalien suurin häviäjä oli EU-kritiikistä ja maahanmuuttovastaisuudesta tunnettu Ukip, jonka kannatus suli olemattomiin. Puolue säilytti 126 valtuustopaikastaan vain 3.

Kuisman mukaan Ukipin tappio on näiden vaalien suurin uutinen.

– Häviötä selittää se, että Ukip on yhden asian puolue, jonka tavoite on saavutettu. Lisäksi puolueella on ollut johtajuusongelmia, kun Nigel Farage siirtyi sivuun. Ukip on ollut tuuliajolla, ja sen on ollut vaikea löytää uutta poliittista linjaa, Kuisma arvioi.

Suurimpia voittajia olivat EU-myönteisyydestä tunnetut liberaalidemokraatit. Heidän kannatuksensa laahaa kuitenkin yhä alemmissa lukemissa kuin ennen vuoden 2010 koalitiohallitusta konservatiivipuolueen kanssa.