Ensi kertaa vaaliväittelyyn osallistunut Michael Bloomberg sai vastaehdokkailtaan täyslaidallisen – voiko Trumpin voittaa "toinen ylimielinen miljardööri"?

Yhdysvalloissa demokraattipuolueen presidenttiehdokkaaksi mielivien kärkikuusikko otti rajusti yhteen tv-väittelyssä ennen lauantain vaalikokouksia Nevadassa.

Väittely oli ensimmäinen New Yorkin entiselle pormestarille Michael Bloombergille, joka ilmoittautui ehdokaskisaan viimeisenä ja on tähän asti kampanjoinut lähinnä suoltamalla valtavia määriä rahaa mainoksiin.

Ensiesiintyminen oli Bloombergille näytön paikka, mutta hänen sijaansa illan kärkkäimmästä ja kehutuimmasta suorituksesta vastasi Elizabeth Warren.

– Haluaisin puhua siitä, kuka meillä on vastassa. Miljardööri, joka haukkuu naisia läskeiksi ja hevosnaamaisiksi lesboiksi – enkä puhu Donald Trumpista, puhun pormestari Bloombergista -- demokraatit ottavat valtavan riskin, jos he vain korvaavat yhden ylimielisen miljardöörin toisella samanlaisella, Warren sivalsi.

Biden tuntui unohtuneen

Warrenin ärhäkkä esiintyminen saattaa kasvattaa tämän kannatusta Nevadassa. Iowan ja New Hampshiren jälkeen Warren on ehdokaskisan kolmantena, mutta merkittävästi jäljessä ykkössuosikki Bernie Sandersia ja yllättäjä Pete Buttigiegia.

Mielipidekyselyjen perusteella Sandersin voitto myös Nevadassa on selvä. Viikon alussa julkaistun kyselyn mukaan Sandersin kannatus on 35 prosenttia, Warrenin 16, Buttigiegin 15 ja Joe Bidenin 14 prosenttia.

Toisin kuin hyvin valkoisissa Iowassa ja New Hampshiressa, Nevadassa on merkittävä latinovähemmistö. Sandersin lisäksi Biden on ollut latinojen suosiossa. Biden kaipaisikin Nevadasta kipeästi nostetta kampanjalleen. Väittelyssä ex-varapresidenttiä ei juuri haastettu – amerikkalaismedian mukaan vaikutti siltä, että Bidenin ovat unohtaneet paitsi äänestäjät, myös hänen kilpakumppaninsa.

Bloomberg kyselyssä kolmas

Bloombergin suosiota päästään mittaamaan ensimmäistä kertaa vasta maaliskuussa. Hän päätti poikkeuksellisesti jättää helmikuun esivaalit väliin ja keskittyä supertiistaihin 3. maaliskuuta, jolloin esivaaleja käydään yli kymmenessä osavaltiossa.

Keskiviikkona julkaistussa valtakunnallisessa kyselyssä Bloomberg oli kolmantena 14 prosentin kannatuksella Sandersin (32 prosenttia) ja Bidenin (16 prosenttia) jälkeen. Monimutkaisen ja kuukausia kestävän osavaltiokohtaisen esivaaliruljanssin takia monet pitävät kuitenkin valtakunnallisia kyselyjä epäluotettavina.

Miljardööri Bloombergilla on etunaan, että hänellä on lähes loputtomasti rahaa polttaa kampanjaansa. Väittelyssä erityisesti Sanders pureutui Bloombergin rikkauksiin.

– Mike Bloomberg on vauraampi kuin köyhimmät 125 miljoonaa amerikkalaista. Se on moraalitonta, Sanders sanoi.