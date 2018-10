Ensimmäinen aurinkokunnan ulkopuolinen kuu on saatettu löytää

Tutkijat uskovat löytäneensä ensimmäisen aurinkokuntamme ulkopuolisen kuun, kertovat muun muassa Guardian ja CNN. Ensimmäinen niin sanottu eksokuu löytyi kiertämästä suurta kaasuplaneettaa 8 000 valovuoden päässä Maasta.

Kuuksi epäilty kappale on suunnilleen samankokoinen kuin oman aurinkokuntamme Neptunus-planeetta, joka on paljon Maata suurempi. Kuu kiertää kaasuplaneetta Kepler 1625b:tä, joka on monta kertaa oman aurinkokuntamme suurinta planeettaa Jupiteria kookkaampi.

Löydön tehneiden tutkijoiden mukaan kappaleen vahvistaminen kuuksi vaatii vielä lisätutkimuksia, mutta mitään muutakaan järkevää selitystä tehdyille havainnoille ei tunnu olevan.

– Ensimmäisen eksokuun löytyminen on tietysti poikkeuksellinen väite, ja se vaatii poikkeuksellisia todisteita, kertoo Columbian yliopiston astronomi David Kipping, joka on etsinyt aurinkokunnan ulkopuolisia kuita yli 10 vuoden ajan.

Synnylle ei helppoja selityksiä

Aurinkokunnan ulkopuolisia planeettoja eli eksoplaneettoja on löydetty vuosien varrella lukuisia, mutta pienemmän kokonsa takia kuiden löytäminen on ollut haastavaa.

Tutkijat pääsivät nyt löydetyn kappaleen jäljille tutkiessaan dataa lähes 300 tunnetusta eksoplaneetasta Keplerin avaruusteleskoopin avulla. Planeetat voidaan havaita, kun ne kulkevat oman tähtensä editse ja tähden säteilemä valo himmenee hetkeksi.

Kepler 1625b -planeetan kohdalla tiedoissa oli poikkeamia, jotka kiinnittivät tutkijoiden huomion. Näiden havaintojen ansiosta he saivat 40 tunnin ajaksi käyttöönsä paljon tehokkaamman Hubble-teleskoopin. Hubblella he havaitsivat, että planeettaa seuraa paljon sitä pienempi kappale.

Eksokuuksi epäilty kappale on massaltaan noin 1,5 prosenttia isäntäplaneettansa massasta, mikä on samaa luokkaa kuin maapallon ja kuun massojen suhde.

Tutkijoiden mukaan nyt löydetty eksokuu on kooltaan sitä luokkaa, ettei sen syntymiselle nykyisten teorioiden valossa ole helppoja selityksiä.

Tutkimustulokset julkaistiin ensimmäisenä Science Advances -lehdessä.