Ensimmäinen demokraattiehdokas luopui presidenttikisasta – mukana silti parikymmentä ehdokasta

Ensimmäinen ehdokas on jättäytynyt pois demokraattipuolueen presidenttiehdokkuuskisasta Yhdysvalloissa, kertoo muun muassa CNN. Kalifornialainen kongressiedustaja Eric Swalwell ilmoitti maanantaina lopettavansa kampanjansa.

Swalwell kertoi, ettei katsonut järkeväksi jatkaa kampanjaa, jolla ei ollut menestymismahdollisuuksia.

– Jos emme näe polkua voittoon, ei ole mitään muuta syytä pysyä mukana. Haluan kaventaa tätä joukkoa ja antaa muille tilaa, jotta saamme ehdokkaan joka voi lyödä Donald Trumpin, Swalwell sanoi.

Swalwellin kampanja ei koskaan ottanut kunnolla tuulta alleen, ja hänen kannatuksensa matoi pääasiassa alle prosentissa. Hänellä oli vaikeuksia saada huomiota demokraattien presidenttiehdokaskisassa, jossa on mukana yli 20 ehdokasta.

Kesäkuun lopussa pidettyihin ensimmäisiin demokraattien ehdokasväittelyihin Swalwell pääsi mukaan, koska täytti kriteerin siitä, että oli saavuttanut vähintään yhden prosentin kannatuksen kolmessa eri gallupissa. Ruohonjuuritason tuen eli yksittäisten lahjoittajien määrällä Swalwell ei olisi täyttänyt väittelyyn pääsyn kriteereitä.

Haastoi Bidenin väittelyssä

Swalwell, 38, piti kampanjassaan esillä erityisesti tarvetta sukupolvenvaihdokseen demokraattipuolueessa sekä aseväkivallan suitsimista Yhdysvalloissa. Swalwellin lyhyen kampanjan huippukohta olikin, kun hän haastoi ex-varapresidentti Joe Bidenin vaaliväittelyssä.

– Olin kuusivuotias, kun presidenttiehdokas tuli Kaliforniaan demokraattien kokoukseen ja sanoi, että on aika siirtää soihtu uudelle amerikkalaisten sukupolvelle. Tuo ehdokas oli tuolloinen senaattori Joe Biden. Hän oli oikeassa, kun hän sanoi sen 32 vuotta sitten. Ja hän on oikeassa edelleen, Swalwell latasi 76-vuotiaalle Bidenille.

Demokraattien presidenttiehdokaskisassa on Swalwellin luovuttuakin yhä yli 20 ehdokasta. Biden on ollut kannatuskyselyjen kärjessä, mutta hänen johtonsa on huvennut. Senaattorit Elizabeth Warren ja Kamala Harris ovat nousseet Bidenin lähimmiksi haastajiksi, ja myös senaattori Bernie Sandersin kannatus on ollut yli 20 prosentissa.