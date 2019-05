Ensimmäiset ovensuukyselyt povaavat vallanvaihtoa Australiaan

Australian parlamenttivaaleista julkaistut ensimmäiset ovensuukyselyt povaavat voittoa opposition työväenpuolueelle.

Maan itäosia koskevan kyselyn mukaan työväenpuolue saisi äänistä 52 prosenttia ja hallitseva konservatiivipuolue 48 prosenttia.

Näin ollen työväenpuolueen Bill Shorten nousisi Australian uudeksi pääministeriksi. Konservatiivit ovat hallinneet maata viimeiset kuusi vuotta.

Äänestys on edelleen käynnissä Australian länsiosissa.

Ilmastonmuutoksesta tuli kuuma peruna

Australiassa äänestetään tänään parlamenttivaaleissa, joissa ilmastonmuutos on noussut kampanjoinnin polttavaksi puheenaiheeksi. Perinteisesti Australian vaalikeskustelua on hallinnut talous ja etenkin verotusta koskevat linjaukset, mutta poikkeuksellisen kuuman ja kuivan vuoden jälkeen myös ilmastopolitiikasta on tullut keskeinen vaaliteema.

Kyselyjen perusteella vaaleista on tulossa tiukat, sillä oppositiossa olevan työväenpuolueen etumatka on kaventunut vaalipäivän lähestyessä. Viimeisissä kyselyissä työväenpuolue saa 51 prosentin kannatuksen, kun hallituksessa istuvia konservatiiveja kannattaa 49 prosenttia vastaajista.

– Tästä tulee tiukin vaali, mitä olemme nähneet moneen, moneen vuoteen, ennakoi pääministeri Scott Morrison pitäessään viimeistä kampanjapuhettaan Queenslandin osavaltiossa.

Keskustavasemmistolainen työväenpuolue on esittänyt hallitusta kunnianhimoisempia päästövähennyksiä ja kohdistanut enemmän huomiota uusiutuvaan energiaan, mutta puolue on hallituksen tavoin huolissaan siitä, miten muutokset vaikuttavat paljon hiiltä käyttävään maan teollisuuteen.

Etenkin maanviljelijät ovat kärsineet kuluneen vuoden kuivuudesta ja vaativat poliitikoilta toimia kotimaisen ruoantuotannon turvaamiseksi.

Äänestäminen on pakollista

-

uurnilla kävijöille tarjoillaan "demokratiamakkaroita"

Australiassa äänestäminen on pakollista, mikä on johtanut korkeaan äänestysprosenttiin. Viime vaaleissa äänestysaktiivisuus oli 95 prosenttia.

Asiantuntijoiden mukaan äänestyspakko heijastuu esimerkiksi siihen, että puolueilla ei ole kannustimia valita karismaattisia johtajia. Kyselyissä puoluejohtajat saavat perinteisesti kehnoja arvosanoja äänestäjiltä. Tyytymättömyyteen vaikuttaa osaltaan se, että puolueet ovat ajautuneet sisäisiin valtataisteluihin ja savustaneet toistuvasti omiaan ulos pääministerin paikalta.

Uurnilla kävijöitä palkitaan "demokratiamakkaroilla", joita voi ostaa kojuista äänestyspaikkojen edustalta.

Vaalikampanjointi on myös tällä kertaa keskittynyt kotimaisiin kysymyksiin, vaikka maan ulko- ja tuvallisuuspolitiikassa jännitteet ovat kasvaneet. Yhdysvaltojen ja Kiinan suhteiden kärjistyminen heijastuu vahvasti Australiaan, sillä maa joutuu tasapainoilemaan kahden suurvallan välissä.

Miltei kolmasosa viennistä suuntautuu Kiinaan

Yhdysvallat on Australialle tärkeä liittolaismaa. Samaan aikaan Australian talous on vahvasti riippuvainen Kiinasta: miltei kolmannes viennistä suuntautuu Kiinaan. Australiassa on iso kiinalaisvähemmistö, ja viime vuosina Kiinan poliittisesta vaikutusvallasta on tullut kasvava huolenaihe.

Australian hallitus on hiljattain kiristänyt ulkomaista vaikuttamista ja vaalirahoitusta koskevia lakeja sen jälkeen kun on käynyt ilmi, että kiinalaistaustaiset miljonäärit olivat rahoittaneet avokätisesti Australian isoja puolueita. Hallitus on myös estänyt kiinalaisyhtiö Huaweilta pääsyn maan 5g-verkkojen rakentamiseen turvallisuushuolien takia.

Helmikuussa pääministeri Morrison kertoi "vieraan valtion toimijan" tehneen kyberhyökkäyksen maan parlamenttia ja puolueita vastaan.

Vaalikampanjoinnissa Kiinan vaikutusyritykset ovat olleet vähemmän esillä. Keskustelu on keskittynyt äänestäjien tärkeimpiin huolenaiheisiin kuten korkeisiin asumiskuluihin, palkkoihin, terveydenhuoltoon ja koulutukseen.

Ensimmäisten ovensuukyselyjen tuloksia odotetaan iltapäivällä Suomen aikaa.