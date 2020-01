Entinen CIA:n johtaja: iranilaiskomentaja Suleimanin surma oli isompi juttu kuin Osama bin Ladenin tappaminen

Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelu CIA:n entinen komentaja David Petraeus on sitä mieltä, että iranilaiskomentaja Qassem Suleimanin surma lennokki-iskussa on "isompi juttu kuin (Osama) bin Laden". Petraeus esitti kommenttinsa CBS-kanavan Face the Nation -ohjelmassa.

Petraeusin mukaan Suleimanin asema Iranissa ja Lähi-idässä oli verrattavissa CIA:n johtajaan ja muihin huipputason tiedustelu- ja sotilasjohtajiin Yhdysvalloissa.

Yhdysvallat surmasi vuoden 2001 WTC-iskujen pääsuunnittelijana pidetyn Osama bin Ladenin Pakistanin alueelle kohdistuneessa sotilasoperaatiossa vuonna 2011.