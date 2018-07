Entiset ulkoministerit Trumpille: Venäjän toiminnan hyväksyminen olisi vakava virhe

Ryhmä entisiä ulkoministereitä on lähettänyt presidentti Donald Trumpille kirjeen, jossa ministerit esittävät vakavan huolensa Yhdysvaltojen ja läntisten liittolaisten heikentyvästä suhteesta.

16 ulkoministerin joukko muistuttaa Trumpia siitä, ettei hyvä suhde Venäjään ole itseisarvo, vaan keino saavuttaa strategisia tavoitteita.

Kirjoittajien joukossa on muun muassa Yhdysvaltain ulkoministerinä 1997–2001 toiminut Madeleine Albright. Kirje on lähetetty Aspen-ministeriryhmän nimissä, jonka tavoitteena on vahvistaa EU:n ja Yhdysvaltain suhteita.

Trumpin huoli puolustusmenojen epätasaisesta jakautumisesta sotilasliiton sisällä on ministerien mukaan aiheellinen. Euroopan omaa vastuuta ovat peräänkuuluttaneet myös aiemmat presidentit.

– Mutta nyt, liittokunnan jäsenet ovat vastanneet, entiset ulkoministerit herättelevät.

Brysselissä keskiviikkona ja torstaina järjestettävä Naton huippukokous olisi ministerien mielestä paikka antaa tunnustusta ja rohkaista maita edelleen kasvattamaan puolustusbudjettejaan.

– Menestyksekäs Nato-kokous vahvistaisi myös kättäsi ennen presidentti Vladimir Putinin tapaamista.

Paremmat välit Venäjään antavat mahdollisuudet edistää strategisia tavoitteita, mutta hyvät välit eivät ole itseisarvo, ministerit muistuttavat.

Trump ei voi heidän mielestään jättää huomiotta Krimin ja Itä-Ukrainan tilannetta tai Venäjän sekaantumista vaaleihin.

– Olisi vakava virhe jättää huomiotta tai hyväksyä tämä toiminta, ja se tietäisi lisää aggressiota ja epävakautta.

Kirjeessä on mukana laaja joukko entisiä ulkoministereitä, muun muassa Saksan Joschka Fischer, Britannian David Miliband ja Kanadan Lloyd Axworthy.