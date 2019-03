Epäillyn moskeijaiskijän kiinniottaneet poliisit saavat kiitosta Uuden-Seelannin pääministeriltä: "Hyökkääjän tarkoituksena oli jatkaa iskuja"

Uuden-Seelannin pääministeri Jacinda Ardern on ylistänyt poliisien toimintaa ja rohkeutta Christchurchin terroriteosta epäillyn miehen kiinniotossa. Christchurchin läheisestä Lincolnin kaupungista saapunut poliisipartio otti epäillyn kiinni 36 minuuttia sen jälkeen kun poliisi sai hälytyksen iskuista.

Pääministerin mukaan iskuista epäilty 28-vuotias australialainen Brenton Tarrant oli edelleen liikkeessä ja hänen tarkoituksenaan oli jatkaa iskujen tekemistä.

– Hyökkääjän autossa oli kaksi muuta asetta ja on ilmeistä, että hänen tarkoituksenaan oli jatkaa iskuja, Ardern kertoi medialle Christchurchissa.

Kiinniottotilanteesta on levinnyt video, joka on tallentunut ohiajavan auton tuulilasikameraan. Videolla näkyy, kuinka poliisiauto on kiilannut vaalean katumaastoauton reunakiveystä vasten, ja käsiasein varustautuneet poliisit vetävät tummapukuisen hahmon autosta ulos.

– He asettivat Uuden-Seelannin kaiken muun edelle, pääministeri Ardern totesi.

Ainakin 49 ihmistä sai perjantaina surmansa joukkoampumisessa kahdessa moskeijassa Christchurchissa. Lisäksi lähes 40 ihmistä on edelleen sairaalassa, heistä yli kymmenen tehohoidossa.

Al-noorin ja Linwoodin moskeijoihin hyökättiin perjantairukousten aikaan.

"Ei välitöntä uhkaa"

Poliisi uskoo, että epäilty Tarrant oli yksin vastuussa iskujen toteuttamisesta.

– Meillä on useita tutkintalinjoja, emmekä etsi ketään, kuka muodostaisi välittömän turvallisuusuhan, Canterburyn piirikunnan poliisipäällikkö John Price sanoi New Zealand Herald -sanomalehden mukaan.

– Se ei kuitenkaan tarkoita, ettei uhkaa voisi olla olemassa, Price jatkoi varovaisempana.

Tarrantin lisäksi myös kaksi muuta ihmistä on pidätettynä. Poliisin mukaan heidän toimintaansa tutkitaan edelleen. Sosiaalisen median kirjoittelun osalta poliisi pitää silmällä useampaa henkilöä.

Oikeudenkäynti jatkuu huhtikuussa

Moskeija-ampumisista epäilty Tarrant tuotiin Christchurchin kaupungissa oikeuden eteen lauantaiaamuna paikallista aikaa.

Tarrant saapui poliisien saattamana oikeuteen valkoisessa vanginasussa ja käsiraudoissa. Murhasta syytteet saanut australialaissyntyinen mies teki oikeussalissa valkoista ylivaltaa kuvaavan käsiliikkeen, ja kääntyi aika ajoin katsomaan oikeussaliin kokoontunutta mediaa. Yleisöä ei päästetty saliin turvallisuussyistä.

Mies ei vaatinut pääsyä vapaaksi takuita vastaan ja pysyy pidätettynä. Asiaa käsitellään seuraavan kerran oikeudessa 5. huhtikuuta. Uuden-Seelannin poliisi kertoi Twitterissä, että miestä vastaan ollaan nostamassa lisää syytteitä.

Pääministeri aikoo kiristää aselakeja

Pääministeri Ardern aikoo kiristää maan aselakeja moskeija-ampumisten jälkeen. Hänen mukaansa epäillyllä ampujalla oli aseenkantolupa ja pieni arsenaali tuliaseita.

Pääministeri nosti esiin, että Uuden-Seelannin aselakeja on yritetty uudistaa 2000-luvulla. Hänen mukaansa myös puoliautomaattiaseiden kieltämistä on harkittu. Ampujalla oli muun muassa puoliautomaattiaseita.

Ardernin mukaan epäilty ampuja tai muut pidätetyt eivät ole olleet Uuden-Seelannin tai Australian tiedustelupalvelujen tai poliisin seurannassa.

Pääministeri kertoi lehdistötilaisuudessa, että moskeijaiskun uhrit ovat kotoisin eri puolilta maailmaa. Joukossa on Pakistanin, Turkin, Saudi-Arabian, Bangladeshin, Indonesian ja Malesian kansalaisia.