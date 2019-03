Epäilyttävä paketti sulki Dunedinin lentokentän Uudessa-Seelannissa – moni Christchurchin terrori-iskun uhreista on edelleen kriittisessä tilassa

Uudessa-Seelannissa poliisi on sulkenut Dunedinin lentokentän epäilyttävän paketin vuoksi. Lentokenttä suljettiin sunnuntai-iltana paikallista aikaa. Poliisin tiedotteen mukaan poliisin erikoisjoukot ovat lentokentällä määrittämässä paketin sisältöä.

Uuden-Seelannin liikenneviraston mukaan myös lentokentälle johtava valtatie on suljettu.

Uusi-Seelanti on hälytystilassa Christchurchissa perjantaina tapahtuneen terrori-iskun vuoksi. Terrori-iskusta epäilty australialaismies Brenton Tarrant asui Dunedinissa Uudessa-Seelannissa oleillessaan.

Dunedin sijaitsee noin 350 kilometriä Christchurchista etelään.

Lentokentälle saapuvaa liikennettä oli sunnuntai-iltana harvalti, mutta esimerkiksi maan pääkaupungista Wellingtonista saapumassa ollut lento odotti laskeutumislupaa yli tunnin ajan, kunnes se kääntyi takaisin kohti Wellingtonia.

Kauhua, vihaa ja ympäripyöreitä päiviä

Christchurchin moskeijoihin kohdistuneen terrori-iskun uhriluku nousi 50:een myöhään lauantai-iltana Suomen aikaa. Iskun uhreista lähes 40 on edelleen sairaalahoidossa. Heistä yli kymmenen on kriittisessä tilassa, joukossa on myös nelivuotias lapsi.

Kirurgit, lääkärit ja hoitajat ovat työskennelleet ympärivuorokautisesti perjantaista lähtien Christchurchin sairaalassa, jonne suurin osa iskujen uhreista on tuotu. Leikkaussalien määrää kasvatettiin nopeasti, mutta tästä huolimatta luodeista haavoittuneita on jouduttu arvottamaan vammojen vakavuuden perusteella.

Ensiksi hoidetaan heidät, joilla verenvuoto jatkuu tai hengitys on salpaantunut. Monia haavoittuneita on jouduttu viemään leikkaukseen usean kerran, kun välissä on pitänyt pelastaa esimerkiksi toinen uhri menettämästä raajaansa.

Kauhu, hämmästys ja viha. Näillä sanoilla sairaalan ylilääkäri Greg Robertson kuvaa tunteitaan, kun hän katseli ambulanssin toisensa perään saapuvan sairaalaan. Kauhunhetkiä on koettu aiemminkin, sillä Christchurch on kärsinyt tuhoisista maanjäristyksistä viimeksi vuosina 2010 ja 2011. Tuolloin yli 180 ihmistä menetti henkensä ja huomattavasti useampia loukkaantui.

– Maanjäristystä emme pysty estämään. Mutta on uskomatonta, että joku voi tehdä näin meille ihmisille, Robertson sanoo.

Robertson kertoo, että useimmat ampumahaavat ovat vakavia. Ampuja käytti luoteja, jotka eivät lävistä kehoa, vaan jäävät kehon sisään aiheuttaen mahdollisimman paljon vahinkoa.

Muistotilaisuus uhreille

Christchurchin katedraalissa järjestettiin tänään muistotilaisuus terrori-iskun uhreille. Tilaisuuteen otti osaa noin sata ihmistä. Osa heistä oli kiinnittänyt vaatteisiinsa vihreitä sydämiä osanottona kaupungin muslimeille.

Poliisin mukaan uhrien tunnistaminen on edelleen kesken. Ruumiit on siirretty pois moskeijoista, mutta tapauksen tutkinta on yhä kesken.

– Tämä on yksityiskohtaista ja monimutkaista työtä, joka on tehtävä perusteellisesti, poliisi tähdensi Twitterissä.

Uhrien omaisten jakaman listan mukaan iskussa kuolleet ovat kaikenikäisiä, nuorin on vain kolmevuotias ja vanhin 77-vuotias. Listalla on 44 miestä ja neljä naista, jotka ovat taustoiltaan eri puolilta maailmaa. Poliisi ei ole vahvistanut tietoja.

New Zealand Herald -sanomalehti kertoo, että uhrien perheiden tueksi on eri varainkeruusivustoilla kerätty jo lähes kuusi miljoonaa Uuden-Seelannin dollaria eli noin 3,5 miljoonaa euroa.

Hautausperinteiden toteutuminen huolettaa

Perjantaina tapahtuneiden iskujen kuolemansyyntutkinnat ovat aiheuttaneet turhautumista Christchurchin muslimiyhteisössä. Ruumiiden palauttaminen omaisille on kestänyt, ja islamin perinteiden mukaan kuollut muslimi tulisi haudata vuorokauden kuluessa tämän kuolemasta.

– Se oli joukkomurha, mitä muuta heidän täytyy tietää, kysyy rehtori Sheikh Amjad Ali.

– En aio sanoa poikkipuolista sanaa viranomaisista, sillä he tekevät työtään sääntöjensä mukaan. Samalla he kuitenkin tasapainoilevat kulttuurisen ja uskonnollisen vakaumuksen ja lain välillä, hän jatkaa.

Uuden-Seelannin pääministeri Jacinda Ardern sanoi, että osa kuolleista palautetaan jo sunnuntai-iltana omaistensa luo. Pääministeri uskoo, että kaikki kuolleet saadaan palautettua omaisille keskiviikkoon mennessä.

Myös poliisista vakuutetaan, että poliisi tekee poikkeuksellisessa tilanteessa kaikkensa kunnioittaakseen kuolonuhreihin liittyviä kulttuurisia perinteitä.

Epäilty eristyssellissä

Tähän mennessä vain yhtä henkilöä kohtaan on nostettu syyte iskusta. 28-vuotias australialainen Brenton Tarrant on saanut murhasyytteen ja on vangittuna epäiltynä joukkoampumisista.

Uhrien muistoksi tukeaan Christchurchissa osoittivat myös jengien jäsenet, jotka ykskantaan tuomitsivat iskut. New Zealand Heraldille puhunut nimettömänä pysyttelevä jengiläinen muun muassa vihjaa, että hän tuntee ihmisiä vankilan sisältä.

Oikeuslaitoksen puolelta kerrotaan, että Tarrant on vangittuna eristyssellissä turvallisuussyistä.