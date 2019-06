Epätietoisuus verisen vallankumouksen tapahtumista jarruttaa edelleen kehitystä Romaniassa

Horatiu Rada muistaa nuo pelonsekaiset päivät juuri ennen joulua vuonna 1989 yhä kuin eilisen. Hän oli tuolloin 18-vuotias polyteknisen instituutin opiskelija. Meneillään oli harjoittelujakso strategisesti tärkeässä ja sen vuoksi sotilaiden tiukasti vartioimassa valtionlaitoksessa Timisoarassa.

Rada kertoo, että kaupunkilaiset olivat kuulleet naapurimaan Jugoslavian uutisista, että muu Itä-Eurooppa oli jo hylännyt kommunismin. Romanian vallankumous alkoi Timisoarassa.

– Meitä ei päästetty kotiin kolmeen vuorokauteen, olimme täysin erityksissä ja tietämättömiä, mitä ulkona tapahtui. Saatoimme vain odottaa – ja pelätä, Rada muistelee noita päiviä ja pyyhkii liikutuksen kyyneleitä silmistään.

Timisoarasta mielenosoitukset levisivät mellakoiksi ja ammuskeluksi Bukarestiin ja muualle maahan. Kommunistijohtaja Nicolae Ceausescu ja hänen vaimonsa teloitettiin joulupäivänä ilman oikeudenkäyntiä.

Kaikkiaan noin tuhat ihmistä sai surmansa kaaoksessa, jonka jälkiselvittely on vieläkin kesken.

Salaisen poliisin avustuksella valtaan noussut Ion Iliescu asetettiin äskettäin syytteeseen rikoksista ihmisyyttä vastaan. Iliescu oli Ceausescun hallituksen ministeri, ja hänet valittiin presidentiksi vuonna 1990. Toisen kerran Iliescu oli presidenttinä vuodet 2000–2004.

Romania oli itäblokin kummajainen Ceausescun kaudella, ja sitä se on jossain määrin nykyäänkin.

Epätietoisuus 30 vuoden takaisista tapahtumista on pitänyt yllä epäluuloa ja hidastanut maan kehitystä, vaikka Romania on ollut EU:ssa jo vuodesta 2006.

Vallassa oleva sosiaalidemokraattinen PDS on pitänyt suojissaan entisiä kommunisteja ja estänyt tilinteon menneisyyteen.

PDS:n nykyinen puheenjohtaja Liviu Dragnea tuomittiin vaalivilpistä sekä virka-aseman väärinkäytöstä, ja häntä epäillään myös järjestäytyneen rikollisryhmän muodostamisesta. Dragnea on kuitenkin käytännössä puo­lueen todellinen johtaja.

PDS on ajanut rikoslakiin muutoksia, jotka lieventäisivät korruptiosta annettuja tuomioita, ja vainonnut syyttäjiä.

– Korruptioon sotkeutuneet poliitikot yrittävät ratkaista omat ongelmansa heikentämällä maan oikeuslaitosta. Se on tämän maan tapa, sanoo tutkiva toimittaja Dragos Bota, joka toimii perustamansa pressalert-uutissivuston päätoimittajana.

Dragos Bota on nähnyt arjessaan, mihin korruptio- ja väärinkäytöspaljastukset voivat johtaa. Hänen autonsa jarruja peukaloitiin viime kesänä. Kevättalvella hänen autonsa sytytettiin tuleen.

– Tekijät ovat tiedossa, ja poliisi tutkii tapauksia. En kuitenkaan pelkää, sillä sananvapaus on minulle kaikkein tärkein asia, Bota sanoo pienessä työhuoneessaan Timisoaran keskustassa.

– Olemme sentään EU:ssa ja Natossa, ja ainakin suunta on oikea.

Myös Horatiu Rada on pitää Romanian paikkaa EU:ssa ­ainoana oikeana, vaikka EU-vastainen retoriikka on lisääntynyt Unkarin mallin mukaan myös Romaniassa. Rada suoritti opintonsa loppuun polyteknisessä instituutissa ja on nykyään tunnettu elektroniikka- ja sähköalan yrittäjä sekä kansainvälisestikin palkitun pulloveden valmistaja.

– On paljon asioita, jotka Romaniassa olisi pitänyt tehdä toisin. Yritän omalla esimerkilläni näyttää, että ilman korruptiotakin voi menestyä ja pitää huolta myös työntekijöistä, Rada sanoo.

Radan yritykset työllistävät yli 120 työntekijää, ja Rada kertoo maksavansa heille 1200 euroa kuussa puhtaana käteen, mikä on selvästi yli keskiansion. Entisen itäblokin tavoin myös Romaniassa on työvoimapula, ja se on nostanut palkkatasoa vauhdilla.

Politiikkaan Horatiu Rada ei ole koskaan lähtenyt, vaikka häntä on toistuvasti pyydetty. Yhdestä luottamustehtävästä hän ei kuitenkaan kieltäytynyt. Timisoara juhlii vuotta 2021 Europan kulttuuripääkaupunkina, ja Rada lupautui vetämään juhlavuoden valmisteluja.

– Timisoara on vallankumousten kaupunki. Meillä on 22 eri vähemmistöä. Olemme hyvin ylpeitä monikulttuurisuudestamme ja teemme nyt yhdessä kulttuurivallankumousta, Rada sanoo.