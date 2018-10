Epätoivo kasvaa Indonesian tuhoalueella – vesi, ruoka ja polttoaineet ovat vähissä avun viipyessä

Indonesiassa katastrofialueen asukkaiden epätoivo kasvaa, kun avun toimittaminen on takkuillut muun muassa tieyhteyksien vaurioitumisen vuoksi.

Maanjäristyksen ja sitä seuranneen tsunamin runtelemalla Sulawesin saarella on pulaa elintarvikkeista ja juomavedestä. Paikalliset sairaalat ovat täynnä loukkaantuneita.

Alueelta on kantautunut tietoja ryöstelystä ja kaaoksen lisääntymisestä. Pahoin tuhoutuneessa Palun kaupungissa oleva BBC:n toimittaja näki, miten poliisi ampui varoituslaukauksia ja kyynelkaasua kohti väkijoukkoja, jotka yrittivät hakea tarvikkeita pienestä kaupasta.Tuntia myöhemmin poliisi kuitenkin päästi väkijoukon kauppaan sisälle.

Poliisi on pidättänyt yli 30 ihmistä ryöstelystä. Poliisi ei kertomansa mukaan toistaiseksi puutu siihen, jos ihmiset vievät ruokaa.

– Jos he vievät tietokoneita, rahaa tai muuta vastaavaa, silloin aiomme toimia, korkea-arvoinen poliisi kuvaa.

– Jos ihmiset varastavat, otamme heidät kiinni ja tutkimme.

Kuolonuhreja jo yli 1

200

Avun saantia ovat hidastaneet paitsi huonot tieyhteydet myös tuhon laajuus, raskaan raivauskaluston puute ja hallituksen vastahakoisuus ottaa vastaan ulkomaista apua. Katastrofi tapahtui perjantaina, mutta Indonesian presidentti pyysi vasta maanantaina virallisesti ulkomaista apua. Hallitus myös painotti, että tilanne on hallinnassa.

Toisenlaisiakin näkemyksiä on.

– Hallitus ja presidentti ovat tulleet tänne, mutta se mitä todella tarvitsemme on ruoka ja vesi, kommentoi Burhanuddin Aid Masse, 48.

Virallinen kuolonuhrien määrä on noussut tänään 1 234:ään. Viranomaiset ovat kuitenkin varoittaneet aiemmin, että se voi nousta tuhansiin.

Tuoreempia murheellisia uutisia kantautui Sulawesin keskiosasta. Siellä sijainneesta kirkosta on löydetty 34 opiskelijan ruumiit. Kirkko oli jäänyt maanvyöryn alle. Yhteensä raamattukoulussa opiskelevia on ilmoitettu kadonneeksi 86, joten 52 opiskelijaa on edelleen kateissa.

Palun kaupungin lähistöllä alettiin eilen haudata katastrofin uhreja valtavaan joukkohautaan, jota on valmisteltu 1 300 uhrille.