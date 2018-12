Epävarma tulevaisuus sai keltaliivit Ranskan kaduille – tutkijan mukaan monet ranskalaiset ymmärtävät mielenosoittajien kritiikin

Ranskan keltaliivien mielenosoituksissa kanavoituu pettymys moniin eri asioihin, vaikka alun perin kritiikki osui diesel- ja bensiiniveroon. Ranskalaisen Sorbonnen yliopiston lehtori, politiikan tutkija Laura Parkkisen mukaan taustalla on erityisesti tyytymättömyys palkkoihin, asumisen kalleuteen ja elinkustannusten nousuun.

Parkkinen kertoo, että liike ei alun perin ollut poliittisesti järjestäytynyt. Nyt kuitenkin äärioikeiston ja -vasemmiston johtajat Marine Le Pen ja Jean-Luc Melenchon ovat antaneet tukensa liikkeelle.

– Alun perin liikkeellä oli pienipalkkaisia ihmisiä konkreettisista ammateista, joilla on ehkä epävarma tulevaisuus, Parkkinen sanoo STT:lle puhelimitse Pariisista.

Protesteihin ovat tulleet myös niin sanotut ammattiriehujat, joilla ei niinkään ole tekemistä liikkeen kanssa. Parkkisen mukaan he tulevat usein lähiöistä ja heidän tavoitteena on hajottaa paikkoja.

Vahva Eurooppa-poliitikko ei nauti suurta kansan suosiota

Suuri osa ranskalaisista ymmärtää keltaliivien kritiikin presidentti Emmanuel Macronin verotuspolitiikasta, eivätkä kansalaiset Parkkisen mukaan ole tyytyväisiä presidentin ja pääministerin tapaan hoitaa tilannetta lisäämällä poliisivoimia.

– Osa oppilaistani, jotka tulevat Etelä-Ranskasta, sanovat, että koko kylä on mukana tässä, mutta vandalismia ei hyväksytä. Ranskan monumenttien hajottamista ei hyväksytä, Parkkinen sanoo.

Tutkija näkee, että tilannetta voitaisiin ratkaista kommunikoimalla. Rikkaiden erityisveron palauttamista on jo harkittu.

– Pitäisi saada jotain konkreettista aikaan, ja Macronin pitäisi näyttää, että on koko kansan presidentti.

Macronilla on vahva Eurooppa-politiikka, ja hänet on nähty nimenomaan Euroopan pelastajana. Parkkinen kertoo, että monien ranskalaistenkin mielestä presidentti edustaa ulkomailla hyvin. Tutkijan mukaan Macronin kannatus on noin 20 prosenttia eikä hän ollut erityisen selvä ehdokas presidentiksi, vaan enemmänkin kompromissiehdokas.

– Marine Le Pen vai Macron? Äänestettiin Macronia, koska hän ei ollut Marine Le Pen, Parkkinen sanoo.