Erdogan: Terroristi-Assadilla ei ole sijaa Syyriassa

Turkin presidentin Recep Tayyip Erdoganin mukaan Syyriaan ei voi tulla rauhaa niin kauan kun presidentti Bashar al-Assad johtaa maata.

– Assadin jatko Syyriassa on täysi mahdottomuus. Assad on terroristi. Emme voi vain todeta, että tämä henkilö saa jatkaa työssään. Jos teemme niin, se on väärin kaikkia tapettuja syyrialaisia kohtaan, Erdogan jyrisi lehdistötilaisuudessa, jonka hän piti Tunisian-vierailullaan.

Syyrian tulevaisuudesta on tammikuussa jälleen määrä neuvotella Sotshissa Venäjän isännöimissä neuvotteluissa. Vuonna 2011 alkaneessa sisällissodassa on kuollut yli 340 000 ihmistä ja miljoonat ovat jättäneet kotinsa. Diplomaattiset ponnistelut sodan päättämiseksi ovat toistaiseksi epäonnistuneet, pääosin juuri erimielisyyksiin Assadin asemasta.