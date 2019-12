Erdogan: Turkin rajalle on pakenemassa yli 80  000 syyrialaista – Turkki haluaa pommitusten loppuvan Pohjois-Syyrian Idlibissä

Yli 80 000 syyrialaista on alkanut paeta Pohjois-Syyrian Idlibin maakunnasta kohti Turkin rajaa, sanoi Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan sunnuntaina. Syyrialaiset pakenevat viime päivinä lisääntyneitä Syyrian hallinnon ja Venäjän tekemiä pommituksia.

Asiasta uutisoi turkkilainen sanomalehti Cumhuriyet.

Turkin vastaisella rajalla sijaitseva Idlib on viimeinen pääosin kapinallisten hallitsema maakunta Syyriassa. Sitä hallitsee jihadistiryhmä Hayat Tahrir al-Sham. Alueella on arviolta noin kolme miljoonaa ihmistä, joista moni on paennut Idlibiin Syyrian muilta alueilta. Syyrian hallinto on toistuvasti vannonut ottavansa alueen haltuunsa jihadisteilta.

"Turkki tekee Venäjän suhteen kaikke nsa, että hyökkäykset Idlibiin loppuisivat"

Erdoganin mukaan Turkki ei tällaisessa tilanteessa hoida pakolaisista muodostuvaa taakkaa yksin, ja se tekeekin nyt Venäjän suhteen kaikkensa, että hyökkäykset Idlibiin loppuisivat.

Turkki lähettää maanantaina Moskovaan delegaation neuvottelemaan Idlibin tilanteesta. Omista toimistaan Turkki päättää vasta neuvotteluiden jälkeen.

YK:n humanitaarisen avun yksikön OCHA:n edustajan mukaan alueelta on viime viikkoina paennut liki 60 000 ihmistä, kertoi edustajaa haastatellut uutistoimisto DPA lauantaina.

Pommitusten kohteena olevalta alueelta Etelä-Idlibissä on viime päivinä lähtenyt pakoon yli 30 000 ihmistä, kertoo puolestaan Syyrian sisällissotaa seuraava Syrian Observatory for Human Rights.

Taistelut ovat keskittyneet Maarrat an-Numanin kaupunkiin. Siviilien joukkopako alueelta johtuu päiväkausia kestäneistä taisteluista. Syyrian hallinnon joukot ovat torstain jälkeen ottaneet jihadisteilta haltuunsa liki 30 kaupunkia ja kylää alueella, järjestö kertoo.

Väkivaltaisuudet ovat kiihtyneet alueella viime maanantaista lähtien.

Järjeston mukaan viimeisten neljän päivän aikana taisteluissa on kuollut 110 jihadistia ja kapinallista sekä 77 hallinnon puolella taistelevaa.

Venäjän ilmapommituksissa kuoli järjestön mukaan sunnuntaina yhdeksän pakoon pyrkivää siviiliä. Uutistoimisto AFP:n mukaan yli 40 siviilin on kerrottu kuolleen alueella viime viikon aikana.

Paikallinen perheenisä: Missään ei ole turvallista

Idlibissä asuva viiden lapsen isä, joka ei ole onnistunut löytämään autoa paetakseen perheensä kanssa kohti pohjoista, kertoo AFP:lle, että pelastustyöntekijät ja paikalliset avustusjärjestöt kamppailevat auttaakseen perheitä pakenemaan alueelta.

– Kaikki työskentelevät täydellä teholla, mutta eivät he näin suuren ihmismäärän kanssa pärjää, Abu Akram sanoo.

– Missään ei ole turvallista. Pysyttelimme sitten kotona tai ulkona kuolemme silti, hän toteaa.

YK vetosi keskiviikkona tilanteen rauhoittamisen puolesta ja varoitti, että mikäli väkivalta jatkuu, suurempi määrä ihmisiä päätyy pakolaisuuteen.