Erdogan harkitsee Istanbulin ikonisen maamerkin muuttamista moskeijaksi

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan pitää mahdollisena, että Istanbulin maailmankuulu rakennus Hagia Sofia muutetaan moskeijaksi.

Erdogan mainitsi asiasta, kun häneltä kysyttiin tv-haastattelussa nykyisin museona toimivan Hagia Sofian pääsymaksun poistamisesta.

– Se ei ole mahdotonta. Mutta silloin emme käyttäisi nimeä museo, vaan Hagia Sofian moskeija, Erdogan sanoi.

– Turistit tulevat ja menevät Sinisessä moskeijassa. Maksavatko he mitään? No, me teemme saman Hagia Sofiassa, Erdogan sanoi viitaten Istanbulin kuuluisaan moskeijaan.

Arkkitehtuurin mestariteoksena pidetty Hagia Sofia rakennettiin 500-luvulla kirkoksi, ja se oli aikanaan kristillisen Bysantin imperiumin pääkaupungin Konstantinopolin huomattavin rakennus ja ortodoksisen kirkon keskus. Turkkilaisten vallattua Konstantinopolin 1453 rakennus muutettiin moskeijaksi. 1930-luvulla siitä tehtiin museo modernin Turkin valtion perustajan Mustafa Kemal Atatürkin maallisen ideologian mukaisesti.

Turkin naapurimaa Kreikka on ajoittain esittänyt huolensa Hagia Sofian tulevaisuudesta, kun vaatimuksia sen muuttamisesta museosta moskeijaksi on esitetty. Viime vuonna Turkin korkein oikeus hylkäsi vaatimuksen, jonka mukaan muslimien rukoileminen rakennuksessa sallittaisiin jälleen.

Erdogan kampanjoi parhaillaan AKP-puolueensa hyväksi, sillä Turkissa järjestetään sunnuntaina paikallisvaalit.