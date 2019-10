Erdogan pyrkii saamaan hyökkäyksellä Syyriaan valttikortin Trumpin tapaamiseen, arvioi suomalaistutkija

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan hakee hyökkäyksellä Syyrian kurdialueille valttikorttia neuvotteluihin Yhdysvaltojen kanssa, arvioi Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Toni Alaranta.

Jos Syyrian kurdialueet ovat Erdoganin hallussa, kun tämä menee kuukauden sisällä Yhdysvaltoihin tapaamaan presidentti Donald Trumpia, on tämä Erdoganille selvä etu.

Alaranta arvioi, että Yhdysvaltojen asettamat kovat sanktiot voisivat hillitä Turkin toimia Syyriassa.

– En kuitenkaan usko, että mitään kovia sanktioita on tulossa, kyllä tässä näyttää siltä, että Trump on valinnut jo toisen linjan, Alaranta toteaa STT:lle.

Katutaistelut pitkittäisivät tilannetta merkittävästi

Alarannan mukaan Turkki pyrkii nyt ensisijaisesti turvaamaan rajaa niin, ettei siellä ole lainkaan kurdien YPG-joukkoja.

– Pidemmällä aikavälillä pyrkimys on varmaan se, että Pohjois-Syyrian autonominen kurdialue saadaan tuhottua, Alaranta arvioi.

Turkin operaation kesto Syyrian kurdialueilla riippuu Alarannan mukaan siitä, kuinka paljon alueella tulee katutaisteluita.

– Silloinhan kurdit pystyvät pistämään kovastikin kampoihin, jos ruvetaan taistelemaan näissä isommissa kaupungeissa.

Puolustusministeri Kaikkosen ilmoitusta siitä, että Suomi ei vie nyt aseita Turkkiin Alaranta pitää järkevänä ja loogisena päätöksenä. Alarannan mukaan asioihin herättiin Suomessa kuitenkin hieman myöhässä.

– Turkki on kuitenkin aseistanut vuosien varrella erilaisia, hyvin radikaalejakin ryhmiä Syyriassa, joita se käyttää nyt kurdien vastaisessa taistelussa. Joten voi kysyä, että olisiko tätä pitänyt selvitellä jo vähän aikaisemminkin.

Vaarana, että Isis-taistelijoita pääsee pakoon al-Holin leiriltä

Turkin hyökkäys Syyriaan on myös aiheuttanut epävarmuutta al-Holin vankileirin tilanteesta. Vankileiri sijaitsee Turkin suunnitteleman hyökkäysalueen ulkopuolella. Muun muassa CNN on kertonut, että alueen vankiloiden vartijoita on jättänyt työnsä osallistuakseen taisteluihin rajalla. Pelkona on, että sama tapahtuu myös al-Holissa, jossa vankina on Isis-taistelijoita ja heidän omaisiaan.

– En ole saanut vielä mitään selviä raportteja, ovatko siellä vartijat paikallaan. Joitain raportteja tuli eilen, että siellä olisi ollut kapinoita vankien keskuudessa, Alaranta kertoo.

– Mutta vaara on koko ajan olemassa, että sieltä pääsee karkaamaan vankeja.

Mikäli vankeja pääsee karkaamaan, vaikeuttaa se Alarannan mukaan selvästi Isisin alasajamista ja kontrolloimista.

– Taistelijoita pääsee liikkumaan ja soluttautumaan, siirtymään ehkä Turkkiin.