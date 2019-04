Erdoganin AKP-puolue kärsi tappioita Turkin paikallisvaaleissa – Istanbulin pormestarikisasta tuli huipputasainen

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoganin AKP-puolue on kokenut merkittävän kolhun Turkin paikallisvaaleissa. Pääkaupunki Ankarassa oppositiopuolue CHP:n ehdokas kukisti AKP:n ehdokkaan pormestarikisassa, ja maan suurimmassa kaupungissa Istanbulissa tilanne on äärimmäisen tasainen.

Maan kahden tärkeimmän kaupungin pormestarinvirkojen menettäminen olisi suuri tappio valtapuolue AKP:lle vaaleissa, joita on yleisesti pidetty kansanäänestyksenä presidentti Erdoganista.

Istanbulissa sekä AKP:n Binali Yildirim että CHP:n Ekrem Imamoglu julistautuivat pormestarinvaalin voittajiksi. Tulospalvelun mukaan Yildirim on saanut äänistä 48,70 ja Imamoglu 48,65 prosenttia, kun lähes kaikki äänet on laskettu.

Erdoganin liittolainen ja entinen pääministeri Yildirim julistautui voittajaksi ensin, kun 98 prosenttia äänistä oli laskettu ja ehdokkaiden välinen ero oli vain muutamia satoja ääniä.

– Olemme voittaneet vaalit Istanbulissa. Kiitämme Istanbulin asukkaita heidän meille antamastaan mandaatista, Yildirim sanoi kannattajilleen.

Imamoglu sanoi silloin voitonjulistuksen olevan vain yritys ohjailla yleistä mielipidettä ja kehotti odottamaan ääntenlaskennan loppuun saakka. Myöhemmin myös hän julistautui vaalin voittajaksi.

– Haluan ilmoittaa Istanbulin asukkaille ja koko Turkille, että lukujemme mukaan on selvää, että voitimme Istanbulissa, Imagmoglu sanoi puheessaan.

Talouden heikko tila näkyy tuloksissa

Pääkaupunki Ankarassa CHP:n ehdokas Mansur Yavas oli saanut pormestarinvaalissa 50,89 prosenttia äänistä AKP:n ehdokkaan 47,06 prosenttiin verrattuna, kun äänistä oli laskettu 99 prosenttia. Tappiolla Ankarassa on vahva symbolinen arvo.

– Kukaan ei ole hävinnyt. Ankara on voittanut. Koko Ankara on voittanut, käsi kädessä, Yavas sanoi voitonpuheessaan suuressa vaalijuhlassaan, jossa paukkuivat ilotulitukset.

Erdogan pyrki maalaamaan kuvan vaaleista AKP:n voittona. Hän kuitenkin myönsi, että petrattavaakin on.

– Jokainen voitto ja jokainen tappio on kansamme tahto ja myös demokratian vaatimus. Myönnämme, että voitimme ihmisten sydämet niillä alueilla joilla voitimme. Ja myönnämme, ettemme pärjänneet tarpeeksi hyvin niillä alueilla, joilla hävisimme, Erdogan sanoi.

– Jos olemme epäonnistuneet jossain, meidän velvollisuutemme on korjata ne asiat. Huomisaamusta lähtien alamme tarkastella epäonnistumisiamme ja paikata niitä.

Erdogan ja AKP ovat voittaneet Turkissa kaikki vaalit noustuaan ensi kerran valtaan vuonna 2002. Puolueen menestystä on siivittänyt etenkin Turkin vahva talouskasvu, johon sen kannattajat ovat usein vedonneet silloin, kun Erdogania on kritisoitu vallan keskittämisestä itselleen. Nyt maan talous on kuitenkin vaikeuksissa ja inflaatio kiihtyy jatkuvasti, mikä on saanut monet äänestäjät hylkäämään valtapuolueen.

Oppositiopuolueiden on katsottu olleen vaalikampanjassa selkeiden altavastaajien asemassa, sillä AKP ja Erdogan ovat haukanneet lähes kaiken näkyvyyden valtionmediassa. Erdogan piti päivittäin jopa useita televisioituja kampanjatilaisuuksia.