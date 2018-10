Erdoganin "megaprojektina" pidetty uusi lentokenttä vihittiin käyttöön

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan vihki maanantaina käyttöön Istanbulin uuden kansainvälisen lentokentän.

Samalla presidentti ilmoitti, että uuden lentokentän nimeksi tulee Istanbulin lentokenttä.

Kenttä on yksi Erdoganin megahankkeista. Siitä on Turkin mukaan määrä tulla maailman suurin, kun kaikki on valmista vuonna 2028. Kentän on tarkoitus olla täydessä käytössä vuoden loppuun mennessä.

Kentän avaamista ovat varjostaneet tiedot työntekijöiden huonosta kohtelusta.

Kansalaisjärjestöjen mukaan kentän rakennustöissä on kuollut lähes 40 ihmistä viime kolmen vuoden aikana. Ihmisoikeusjärjestö Human Rights Watchin mukaan 31 lentokentän rakennustöihin osallistunutta työntekijää on vangittuna, koska he järjestivät protestin huonoja työolojen takia.