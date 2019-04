Erimielinen brittihallitus lyö brexit-päitä yhteen monituntisessa kriisikokouksessa

Britanniassa hallitus pui tänään kriisikokouksessaan vaihtoehtoja kuukausia kestäneeseen EU-erovääntöön. Pääministeri Theresa May yrittää määritellä eron seuraavia askeleita sen jälkeen, kun parlamentin alahuone ei maanantaina edelleenkään onnistunut löytämään vaihtoehtoa Mayn neuvottelemalle erosopimukselle.

Ellei ratkaisua löydy, Britannian on määrä lähteä EU:sta ilman sopimusta 12. huhtikuuta. Tosiasiassa ratkaisun määräpäivä tulee vastaan aiemmin, sillä EU on kutsunut johtajat hätäkokoukseen huhtikuun 10. päivälle.

Työväenpuolueen kansanedustaja Yvette Cooper aikoo vaatia pääministeriä viivästyttämään eroa. Cooperin ehdotusta tukeva entinen konservatiiviministeri, kansanedustaja Oliver Letwin on Guardianin mukaan todennut, että aloitteen läpimeno on vaikeaa, mutta kyseessä on viime hetken yritys estää sopimukseton ero ja sen tuomat riskit.

Barnier lupaa EU:n olevan valmis

EU:n pääneuvottelija Michel Barnier pitää kovaa brexitiä eli sopimuksetonta eroa päivä päivältä todennäköisempänä. Barnier kommentoi Brysselissä Britannian kaoottiselta vaikuttavaa erotilannetta brittiparlamentin viimeöisten äänestysten jälkeen.

BBC:n mukaan Barnier näkee nyt kolme vaihtoehtoa: kovan brexitin, pitkän lisäajan Britannian eroprosessiin tai pääministeri Theresa Mayn neuvotteleman sopimuksen.

– Kova brexit ei ole missään vaiheessa ollut toivottu tai suunniteltu skenaario, mutta EU27 (jäsenmaat) on nyt valmistautunut, Barnier sanoi puhuessaan yleisölle ajatushautomon tapahtumassa.

Barnier muistutti, että EU:n ja Mayn neuvottelema erosopimus on yhä olemassa ja jatkoajan hakeminen on yhä mahdollista. Barnierin mukaan pitkä lykkäys huhtikuun määräpäivään aiheuttaisi kuitenkin "merkittäviä riskejä EU:lle" ja mahdollisen lykkäyksen hyväksyminen vaatisi vahvat perusteet.

"Uskottavia ehdotuksia" vai eurovaalit?

Britannian brexit-ministeri Stephen Barclay puolestaan sanoi maansa parlamentille, että jos edustajat toivovat saavansa EU:lta lisäaikaa, pöytään pitää tuoda "uskottava ehdotus" jatkosuunnitelmista.

Sopimuksettoman eron tapauksessa Britanniasta tulisi heti unionin ulkopuolinen maa ilman siirtymäaikoja. EU:n ja Britannian suhdetta hoidettaisiin eron jälkeen kansainvälisen oikeuden ja Maailman kauppajärjestön WTO:n sääntöjen puitteissa. Tämä merkitsisi esimerkiksi rajamuodollisuuksien paluuta.

Yksittäisten ihmisten elämää ja yritysten toimintaa sopimukseton ero haittaisi todennäköisesti merkittävästi.

Lykkäyksessäkin on ongelmansa: Jos Britannia on EU:n jäsen vielä 23. toukokuuta, sen on järjestettävä europarlamenttivaalit.