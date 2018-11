Eristäytynyt intialaisheimo tappoi amerikkalaisen tunkeutujan

Eristäytyneen, modernin sivistyksen ulkopuolella elävän alkuperäisheimon jäsenet ovat tappaneet amerikkalaismiehen, joka oli tunkeutunut heidän mailleen Intialle kuuluvilla Andamaanien saarilla. 27-vuotias mies oli saapunut sentineliheimon asuttamalle Pohjois-Sentinelin saarelle luvatta, sillä saarelle ja sen läheisyyteen meno on kielletty heimon suojelemiseksi.

Mies oli maksanut paikallisille kalastajille, jotta nämä veisivät hänet sentinelien luokse. Kalastajat jättivät hänet jonkin matkan päähän saaresta, ja mies meloi loppumatkan kanootillaan.

Kun mies saapui saarelle, sentinelit ampuivat häntä jousipyssyillä. Kalastajat kertoivat nähneensä, että sentinelit olivat sitoneet köyden miehen kaulan ympärille ja vetäneet miehen ruumista perässään. Seuraavana aamuna kalastajat näkivät miehen ruumiin saaren rannassa.

Paikallinen media on kertonut tapetun miehen olleen lähetyssaarnaaja. Intian poliisi on kiistänyt väitteen.

Vihamielisiä metsästäjä

-

keräilijöitä

Sentinelejä uskotaan asustavan saarella noin 150. He karttavat kaikkea kontaktia ulkopuolisten kanssa ja suhtautuvat tunkeutujiin vihamielisesti. Esimerkiksi runsaat kymmenen vuotta sitten heimo tappoi kaksi kalastajaa, joiden vene oli ajautunut saarelle.

Sentinelit elävät metsästämällä ja keräilemällä saarellaan sekä kalastamalla sen edustalla. Vuonna 2004 tsunami iski Pohjois-Sentinelin saarelle, mutta ei ole tietoa, miten pahaa vahinkoa se heimolle aiheutti.

Alkuperäisheimoja suojeleva Survival International -kansalaisjärjestö syyttää tapahtuneesta Intian viranomaisia, jotka olivat hiljattain löysentäneet kieltoa olla heimon kanssa tekemisissä.

Koska kanssakäyminen sentinelien kanssa on kielletty, on epäselvää, minkälaisia oikeudellisia seurauksia amerikkalaismiehen tappamisella on heimolle. Intian poliisin mukaan tunnistamattomia heimon jäseniä tutkitaan murhasta. Lisäksi kuusi kalastajaa on pidätetty.