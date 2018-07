Eritrean presidentti historiallisella vierailulla Etiopiassa

Eritrean presidentti Isaias Afwerki on saapunut naapurimaa Etiopiaan historialliselle vierailulle.

Vierailu on ensimmäinen sitten maiden välisen rajasodan alkamisen vuonna 1998. Eritrea itsenäistyi Etiopiasta vuonna 1993.

Sodan vuonna 2000 päättänyttä rauhansopimusta ei koskaan pantu täysin täytäntöön, joten maiden välit ovat olleet hyvin kireät vuosikausia. Osana rauhansopimusta rajalla sijaitseva Badmen kaupunki päätyi Eritrealle, mitä Etiopia ei hyväksynyt. Kaksivuotisessa sodassa kuoli noin 80 000 ihmistä. Ajoittaiset yhteenotot maiden välillä jatkuivat tämän jälkeenkin, ja niissä kuoli satoja.

Etiopian pääministerinä muutama kuukausi sitten aloittanut Abiy Ahmed teki aloitteen suhteiden normalisoinnista virkaan astuttuaan. Hän oli myös paikalla vastaanottamassa Afwerkia lentokentällä. Muutama päivä sitten hän vieraili itse Eritreassa ja allekirjoitti Afwerkin kanssa sopimuksen, jonka oli määrä lopettaa vihollisuudet.

Kiistan erottamat perheet eivät ole nähneet toisiaan vuosiin

Valtionpäämiehet tarkastivat vastaanottoseremoniassa kunniakaartin soittokunnan soittaessa. Afwerki on Etiopiassa kolmen päivän ajan ja vierailun aikana Eritrean lähetystö Etiopiassa avataan uudelleen.

Maat ovat sopineet kauppa- ja diplomaattisuhteiden palauttamisesta. Maiden välinen raja on ollut suljettuna vuosien ajan. Kuljetus- ja puhelinyhteydet on tarkoitus palauttaa. Ensimmäisten maiden välisten lentojen odotetaan lentävän ensi viikolla. Konflikti on myös jakanut perheitä, joiden jäsenet eivät ole nähneet toisiaan vuosiin.

Tähän saakka Eritrea on uskonut, että uusi sota saattaisi syttyä hetkenä minä hyvänsä. Sen vuoksi maassa on ollut käytössä asevelvollisuus, joka on voinut jatkua loputtomiin. Se on yksi syy sille, miksi niin monet eritrealaiset ovat paenneet maasta ja etsineet turvapaikkaa Euroopasta, kertoo BBC.

Pääministeri Abiy Ahmed on tehnyt Etiopiassa muitakin uudistuksia. Hän on lakkauttanut maasta hätätilan, vapauttanut poliittisia vankeja ja ilmoittanut talousuudistuksista.