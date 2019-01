"Erittäin ohuet mahdollisuudet, että ketään on hengissä pois tulossa", sanoo lumiturvallisuuskouluttaja Norjassa kadonneista

Jos Pohjois-Norjan vuoristossa kadonnut nelikko on joutunut lumivyöryyn, heidän tilanteensa alkaa vaikuttaa erittäin huonolta.

– 90 prosenttia ihmisistä selviää, jos lumen pinnalle pääsee vartissa. Puolen tunnin kuluttua noin puolet kokonaan hautautuneista ei selviä, ja tunnin jälkeen mahdollisuudet ovat hyvin vähäiset. Kun onnettomuudesta on jo vuorokausi, on erittäin ohuet mahdollisuudet, että ketään on hengissä pois tulossa, sanoo FINLAV-lumiturvallisuuskouluttaja Jarkko-Juhani Henttonen STT:lle.

Kolme suomalaista miestä ja ruotsalaisnainen ovat olleet keskiviikosta lähtien kateissa Tromssan läänin vuoristoalueella Pohjois-Norjassa. Nelikko nähtiin viimeksi keskiviikkona iltapäivällä, jolloin he olivat matkalla Blåbärfjelletin 1 440 metrin korkeudella olevalle huipulle. Poliisin mukaan katoamisalueella on ollut suuri lumivyöry.

Alue on Henttoselle hyvin tuttu, sillä hän on viettänyt siellä muutamia kuukausia joka vuosi vuodesta 2006 lähtien. Henttonen on paitsi lumilautailija ja lumiturvallisuuden asiantuntija, myös lumivyöryteknikko.

Henttosen mukaan lumivyöryn hautaamaksi joutuneilla on vain harvoin mahdollisuuksia pelastautua.

– Lumen alla ei voi tehdä juuri mitään. On tapauksia, että ihmiset ovat onnistuneet kaivamaan itsensä pihalle, mutta ne ovat harvinaisia. Vyörylumella on taipumuksena kovettua nopeasti, joten liikkuminen ei yleensä ole mahdollista.

Viranomaisille kehuja

Suuri lumivyöryriski ja huono sää ovat haitanneet kadonneiden etsintää. Tromssan poliisin mukaan sääolosuhteet ovat niin vaativia, ettei etsijöitä voida lähettää katoamisalueelle. Katoamisalueella puhaltaa kova tuuli ja sataa lunta.

Henttonen arvioi viranomaisten toimineen asiallisesti sekä ennustetta laatiessaan että onnettomuuden jälkeen.

– Vaikuttaa, että kaikki on tehty, mitä pelastajien turvallisuus huomioiden voidaan tehdä. Tekijöinä on kovan luokan ammattilaisia, hän kertoo.

Lumivyörykuolemia tapahtuu vuosittain. Henttosen mukaan Pohjois-Norjan turma poikkeaa tavanomaisesta siinä, että ilmeisesti neljä ihmistä on joutunut vyöryyn kerralla. Hän huomauttaa, että 300 metriä leveä ja yli puoli kilometriä pitkä vyöry on kooltaan varsin suuri.

– Vyöryalueella tyypillisesti noudatetaan hyviä käytäntöjä ja pidetään turvavälejä, mutta ei 300 metrin turvavälejä ole olemassakaan. Turvavälitkään siis eivät tällaisessa tilanteessa auta mitään.