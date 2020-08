"Erittäin vaarallinen" hurrikaani Laura on rantautunut Yhdysvaltojen Louisianaan – vahinkoja voidaan päästä arvioimaan vasta lauantaina

Yhdysvalloissa hurrikaani Laura on saavuttanut Louisianan osavaltion rannikon torstaiyönä paikallista aikaa.

Yhdysvaltain kansallisen hurrikaanikeskuksen NHC:n mukaan "erittäin vaarallinen" Laura oli rantautuessaan neloskategorian hurrikaani, eli Saffirin-Simpsonin viisiportaisella hurrikaaniasteikolla toiseksi voimakkain. Tuulen keskinopeus oli hurrikaanin rantautuessa kovimmillaan noin 67 metriä sekunnissa.

Hurrikaanikeskus on antanut Louisianaan varoituksen tuhoisista myrskyvuoksista, äärimmäisen voimakkaista tuulista ja hyökytulvista.

Laura rantautui lähelle Cameronin piirikuntaa. Paikalliset viranomaiset arvioivat CNN:n mukaan, että vahinkoja päästään ennakoitujen tulvien vuoksi todennäköisesti arvioimaan perjantaina tai lauantaina.

Yli 200 000 taloutta on jo ilman sähköä, kertoi CNN uutislähetyksessään kymmeneltä aamulla Suomen aikaa.

Hurrikaanin odotetaan liikkuvan torstain aikana Louisianan osavaltion läpi kohti pohjoista.

Kuvernööri: Osia Louisianasta joutuu veden alle

Hurrikaani uhkaa myös Texasin osavaltiota. Evakuointisuosituksia ja -käskyjä on annettu Texasissa ja Louisianassa sadoille tuhansille ihmisille.

Louisianassa Lake Charlesin pormestari Nic Hunter on ilmaissut huolensa siitä, että kaikki pakollisen evakuointikäskyn saaneet eivät ole noudattaneet käskyä. Hunterin mukaan viestin saamiseksi perille on tehty kaikki mahdollinen ja vähävaraisille on tarjottu bussikyytejä evakuointiin.

Suomen aikaa kymmeneltä aamulla hurrikaanin keskus oli edennyt Lake Charlesin kaupungin ylle.

Louisianan kuvernööri John Bel Edwards varoitti keskiviikkona, että osia osavaltiosta joutuu hurrikaanin vuoksi veden alle.