Espanja ja Italia aloittavat tällä viikolla varovaisen avautumisen – Ranskassa, Britanniassa ja Saksassa odotetaan päätöksiä koronarajoitusten jatkosta

Useassa Euroopan maassa aiotaan tällä viikolla höllätä koronaviruspandemian takia asetettuja rajoituksia.

Pandemiasta pahoin kärsineet Espanja ja Italia alkavat avata varovasti talouttaan. Espanjassa osa tehtaiden ja rakennustyömaiden työntekijöistä palaa töihin tänään. Italiassa saman on määrä tapahtua huomenna.

Vaikka osa toiminnoista avautuu, Espanjan pääministeri Pedro Sanchez muistutti viikonloppuna, ettei kriisi ole Espanjassa vielä ohi. Suuri osa liikkumisrajoituksista pysyy edelleen voimassa noin 47 miljoonan asukkaan maassa.

– Haluamme kaikki päästä takaisin kaduille. Mutta vielä suurempi on halumme voittaa tämä taistelu ja estää tilanteen paheneminen, Sanchez sanoi.

Macron puhuu kansalle illalla

Ranskassa, Saksassa ja Britanniassa odotetaan päätöksiä siitä, miten koronaviruksen vastaisessa taistelussa edetään. Ranskan presidentti Emmanuel Macron pitää tänään illalla televisioidun puheen, jossa hänen odotetaan kertovan muun muassa koronatestauksen tilanteesta.

Saksassa puolestaan liittokansleri Angela Merkelin ja osavaltioiden johtajien on määrä saada tänään Saksan kansallisen tiedeakatemian arvio koronatilanteesta. Merkelin mukaan tutkijoiden suositukset vaikuttavat suuresti siihen, voidaanko joitain rajoituksia ryhtyä purkamaan. Tiistaina Merkel keskustelee Saksan jatkosuunnitelmista hallituksen kanssa ja keskiviikkona osavaltioiden johdon kanssa.

Britannian hallituksen on määrä arvioida torstaihin mennessä, voidaanko tämänhetkisiä rajoituksia lieventää. Koronaviruksesta toipuvaa pääministeri Boris Johnsonia tuuraava ulkoministeri Dominic Raab sanoi viime viikolla, ettei esimerkiksi ihmisten liikkumisrajoituksiin voida puuttua ennen kuin koronaepidemian huippu on saavutettu Britanniassa.

Tanskassa palataan kouluun

Tanskassa alle 12-vuotiaiden lasten on määrä palata kouluihin ja lastentarhoihin keskiviikkona. Maan hallitus katsoo, että koronaviruksen leviäminen on hallinnassa ja talous pitää saada uudestaan käyntiin.

– On tärkeää, ettemme pidä Tanskaa suljettuna pidempään kuin on pakko. Mutta jos avaamme maamme liian nopeasti, vaarana on, että tartunnat lisääntyvät liian nopeasti ja joudumme uusiin sulkuihin, pääministeri Mette Frederiksen sanoi viime viikolla.

Itävallassa osa koronaviruksen takia suljetuista kaupoista saa avata ovensa tiistaina. Hallituksen mukaan lupa koskee pienempiä kauppoja, suuremmat kaupat pysyvät kiinni ainakin toukokuun alkuun asti. Ravintolat ja hotellit on määrä avata toukokuun puolivälissä.