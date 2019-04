Espanjalaiset äänestävät parlamentista jo kolmannen kerran sitten vuoden 2015 – äärioikeiston ennustetaan nousevan parlamenttiin ensi kertaa Francon diktatuurin jälkeen

Espanjassa äänestetään tänään ennenaikaisissa parlamenttivaaleissa, jotka ovat jo kolmannet sitten joulukuun 2015.

Voiton ennakoidaan menevän maata hallitseville sosialisteille, mutta mullistus on odotettavissa oikealta laidalta. Äärioikeistolaiseksi luonnehditun oikeistopopulistisen Vox-puolueen odotetaan nousevan alahuoneeseen ensimmäistä kertaa Espanjan demokraattisen historian aikana. Maassa ei ole ollut varteenotettavaa äärioikeistolaista puoluetta sitten Francisco Francon pystyttämän oikeistodiktatuurin päättymisen 1970-luvulla.

Mielipidemittausten mukaan Vox olisi saamassa yli 10 prosentin kannatuksen, millä se olisi puolueista viidenneksi suurin. Paikkamääräksi on arvuuteltu 29–37:ää maan 350-paikkaisessa parlamentissa.

Vuonna 2014 perustettu Vox on onnistunut kasvattamaan suosiotaan lyhyessä ajassa. Koko Euroopan tietoisuuteen se nousi menestyttyään ennakoitua paremmin Andalusian aluevaaleissa viime joulukuussa.

Puoluetta johtaa Baskimaasta kotoisin oleva Santiago Abascal, 43, joka erosi vuonna 2013 konservatiivisesta kansanpuolueesta Partido Popularista (PP). Vox on profiloitunut kansallismielisellä retoriikalla ja laittoman maahanmuuton ja feminismin vastustuksella. Kannatusta on lisännyt se, että puolue on ottanut kovan linjan Katalonian separatismia vastaan.

Pääministeri varoitti Suomen esimerkistä

Pääministeri Pedro Sanchez varoitteli espanjalaisia vielä vaalikamppailun loppumetreillä Voxin noususta. Hän käytti Suomea esimerkkinä sanoessaan, että äärioikeisto saattaa menestyä Espanjankin vaaleissa odotettua paremmin.

– Se on oikea, todellinen riski. Ei Suomessakaan kukaan odottanut, että äärioikeisto voisi nousta viidenneltä sijalta toiseksi, pääministeri kommentoi radiohaastattelussa viitaten perussuomalaisiin.

Teoriassa Vox saattaisi päästä jopa hallitukseen liittoutumalla konservatiivisen kansanpuolueen ja keskustaoikeistolaisen Ciudadanosin kanssa. Konservatiivisen kansanpuolueen kannatuksen ennustetaan kuitenkin sulavan lähes puoleen entisestä, ja erityisesti keskustaoikeistolaiselle Ciudadanosille yhteistyö äärioikeistolaisen Voxin kanssa olisi kiusallinen.

Ciudadanosin, konservatiivien ja Voxin muodostamaa koalitiota ei ennakkoarvioissa pidetäkään todennäköisenä.

"Espanja äänestää suuren epävarmuuden vallitessa"

Hallituskuvioita puitaessa katseet kääntyvät väistämättä sosialisteihin. Vaikka heille ennustetaan vaalivoittoa, hekin jäänevät kauaksi parlamentin enemmistöstä. Tämän vuoksi pääministeri Sanchez joutunee etsimään mahdolliseen hallitukseensa apupuolueita, joista todennäköisimpiä ovat laitavasemmiston Podemos ja mahdollisesti myös Katalonian itsenäisyyttä tukevat ryhmittymät.

Sanchez on väläytellyt myös yhteistyötä keskustaoikeistolaisen Ciudadanos-puolueen kanssa, vaikkakin viime mainittu on sanonut haluavansa Sanchezin ulos pääministerin paikalta.

Vaalit käydään sekavissa tunnelmissa, mistä huomautti aamun pääotsikossaan arvostettu, laajalevikkinen El Pais -lehti.

– Espanja äänestää tänä sunnuntaina hajaantuneena ja suuren epävarmuuden vallitessa, lehti kirjoitti.

Vaalihuoneistot aukesivat aamuyhdeksältä ja sulkeutuvat iltakahdeksalta paikallista aikaa.