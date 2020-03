Espanjan koronakuolemien määrä kääntyi nousuun – eniten kuolonuhreja yhdessä vuorokaudessa sitten epidemian alun

Espanjassa koronavirukseen on kuollut vuorokauden aikana 849 ihmistä. Se on maan suurin koronakuolemien lukema vuorokaudessa.

Espanjassa on kuollut koronavirukseen nyt lähes 8 200 ihmistä. Koronavirustartuntoja on rekisteröity yli 94 000.Koronavirustartuntoja on rekisteröity yli 94 000.

Maan viranomaiset ovat käytännössä kieltäneet hautajaisten järjestämisen. Määräyksen mukaan hautajaistilaisuudessa saa olla läsnä vain kolme henkilöä, joiden pitää muistaa pysytellä vähintään kahden metrin etäisyydellä toisistaan.

Myöskään kodeissa ei saa järjestää yksityisiä muistotilaisuuksia. Määräys on voimassa ainakin 11. huhtikuuta saakka. Rajoitukset koskevat kaikkia hautajaisia, olipa vainajan kuolinsyy mikä tahansa.

Pietarissa tiukat liikkumisrajoitukset

Venäjällä tiukat liikkumisrajoitukset ovat astuneet tänään voimaan myös maan toiseksi suurimmassa kaupungissa Pietarissa. Moskovan tapaan pietarilaiset saavat poistua kodeistaan vain välttämättömille ruoka- ja lääkeostoksille. Ulkoilu esimerkiksi koiran kanssa on rajattu sadan metrin etäisyydelle asuinpaikasta.

Lisäksi kaikki turistien Pietariin tekemät majoitusvaraukset perutaan kesäkuun alkuun saakka.

Uusista rajoituksista ilmoitettiin myöhään eilen illalla vain muutamaa tuntia ennen niiden tuloa voimaan. Myös Moskovassa varoitusaika oli hyvin lyhyt.

Tiukkoja rajoituksia kodin ulkopuolella liikkumiselle on nyt voimassa Venäjän kahden suurimman kaupungin lisäksi ainakin Murmanskin, Vologdan ja Kaliningradin alueilla.

Venäjän parlamentissa on määrä käsitellä tänään lakiesitystä kovista rangaistuksista koronaepidemiaa koskevien valeuutisten levittäjille. Jos väärän tiedon levittäminen johtaa jonkun kuolemaan tai muihin vakaviin seurauksiin, voi syyllinen joutua jopa viideksi vuodeksi vankilaan tai maksamaan kahden miljoonan ruplan (23 000 euron) sakot.

Samassa lakipaketissa kaavaillaan myös enimmillään seitsemän vuoden vankeusrangaistusta henkilöille, jotka tietoisesti rikkovat koronaviruksen johdosta asetettuja karanteenimääräyksiä.