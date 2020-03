Espanjan koronakuolemissa taas uusi ennätys – Kiinassa tartunna vähenevät

Espanjassa on rekisteröity 838 koronaviruskuolemaa vuorokauden aikana. Määrä on korkein sitten epidemian alun. Eilen kuolemantapauksia kirjattiin 832.

Espanjassa keskeytettiin eilen kaikki ei-välttämätön toiminta kahdeksi viikoksi. Pääministeri Pedro Sanchez ilmoitti tv-puheessa lauantaina, että kaikkien on pysyttävä kotona kahden viikon ajan, elleivät he hoida yhteiskunnalle elintärkeitä toimintoja.

Espanja on maailman koronakuolemien määrässä toisena Italian jälkeen. Maassa on kuollut liki 6 000 ihmistä. Tartuntoja on lähes 73 500.

Pääministerin mukaan uusilla liikkumisrajoituksilla halutaan hillitä tartunnan leviämistä ja siten purkaa tehohoidon ylikuormitusta.

Espanjassa on sairastunut yli 9 400 terveydenhoidon työntekijää. Suojavarusteista on ollut suurta puutetta. Tilanne on pahin pääkaupungissa Madridissa, jossa sekä sairaalat että ruumishuoneet ovat täynnä.

Kiinassa tartunnat vähenevät

Kiinassa rekisteröitiin sunnuntaina vain yksi kotoperäinen koronatartunta, kertovat viranomaiset. Ulkomailta peräisin olevia tartuntoja rekisteröitiin 45, mikä oli hieman vähemmän kuin lauantaina kirjattu 54 tartuntaa.

Kiinassa on ryhdytty erittäin tiukkoihin toimiin, joilla pyritään estämään viruksen leviäminen maassa uudelleen ulkomailta tulevien tartuntojen kautta. Aikaisemmin tällä viikolla maa rajoitti voimakkaasti ulkomailta tulevien lentojen määrää.

Ulkomaalaisten pääsy Kiinaan kiellettiin poikkeustapauksia lukuun ottamatta lauantaista lähtien.

Uuden koronaviruksen katsotaan lähteneen liikkeelle Hubein maakunnan pääkaupungista Wuhanista.

Kiinassa on rekisteröity 81 500 tartuntaa, ja 3 300 ihmistä on kuollut viruksen seurauksena.

Kanadan pääministerin vaimo parani koronatartunnastaan

Kanadan pääministerin Justin Trudeaun vaimo Sophie Gregoire-Trudeau on tervehtynyt koronavirustartunnastaan. Gregoire-Trudeau kertoi Facebook-sivullaan, että Ottawan terveysviranomaisten mukaan hän on täysin terve.

– Haluan kiittää sydämeni pohjasta kaikkia niitä, jotka ovat toivottaneet minulle pikaista paranemista, Gregoire-Trudeau kirjoitti.

Gregoire-Trudeau sairastui kuluvan kuun puolivälissä palattuaan Britanniasta. Myös pääministeri Trudeau on ollut sen jälkeen kotikaranteenissa varotoimena. Pääministeri on muun muassa pitänyt tiedotustilaisuutensa kotinsa terassilla.

Trudeau on kertonut aikovansa pysyä perheensä kanssa kotikaranteenissa edelleen, vaikkei varsinaista pakkoa siihen enää olekaan.

Lähteenä muun muassa AFP.