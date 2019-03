Espanjan naiset valtaavat siivu siivulta alaa arvostettuina kinkunleikkaajina

Espanjassa kinkunleikkaaja on mainetta ja rahaa tuova ammatti, joka on vasta vähitellen tulossa myös naisten ulottuville.

Huippuammattilaiset ovat kuin kuuluisia rocktähtiä, jotka työskentelevät kalliissa ravintoloissa, häissä ja seurapiiritapahtumissa. Naiset ovat yhä harvinaisuuksia heidän joukossaan.

Ilmakuivatun kinkun leikkaaminen on oma taiteenlajinsa, ja tekniikoita on useita. Siivut pyritään saamaan lähes läpinäkyvän ohuiksi.

– Jotta cortadorista (kinkunleikkaajasta) tulee mestari, hänen täytyy kyetä muuttamaan leikkausprosessi aistimuksiksi, harmoniaksi ja tunteiksi, maalailee Florencio Sanchidrian. Hän on supertähti, joka on siivuttanut kinkkua muiden muassa Robert de Nirolle, Al Pacinolle, paavi Johannes Paavali II:lle ja Barack Obamalle.

Sanchidrian on ansainnut 3 500 euroa yksittäisestä kinkunleikkaussessiosta.

– Ja joskus vielä enemmän, hän kertoo.

Kuva ammatista muuttuu

Raquel Acosta on cortadora eli naispuolinen kinkunleikkaaja ja eräänlainen tienraivaaja. Hän on käynyt mainostamassa iberialaista kinkkua Berliinissä, Pariisissa, Marseillessa ja Lontoossa, mikä olisi vielä jokin aika sitten ollut ennenkuulumatonta.

– Cortadora-sana ei aiemmin ollut käytössä. Jos sen googlaa, tulokseksi tulee kuvia laitteista, joilla leikataan kinkkua, Acosta kertoo.

Huipputason naispuolisia kinkunleikkaajia on Acostan arvion mukaan 5–10. Hän on todennäköisesti heistä kuuluisin. Esimerkiksi hänen Instagram-tilillään on 11 000 seuraajaa.

– Naisten täytyy työskennellä (miehiä) kovemmin päästäkseen tähän maailmaan, myöntää Manuel Pradas, joka kuuluu niin ikään alan ekspertteihin.

Pradas sanoo, että kinkkua leikattiin pitkään "alkeellisella tavalla". Se oli omanlaisensa heijastus entisestä Espanjasta, joka oli Pradasin sanoin "nykyistä sovinistisempi".

Vuosituhannen vaihteessa alaa alkoi vallata uudenlainen cortador, joka on opiskellut erilaisia tekniikoita ja keskittyy aiempaa enemmän esillepanoon ja visuaaliseen puoleen. Muutos oli naisten kannalta suotuisa: monet naisleikkaajista kertovat siivuttavansa kinkkua hienostuneemmin kuin miehet.