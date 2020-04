Espanjan pääministeri: Olemme nyt saavuttaneet tautihuipun – koronakuolemien tahti hidastuu jälleen, menehtyneitä yli 15  000

Espanjassa koronaviruksen aiheuttamien uusien kuolemantapausten määrä on kääntynyt parin päivän nousun jälkeen jälleen laskuun. Vuorokauden kuluessa maassa kirjattiin 683 koronakuolemaa, kun eilen vastaava luku oli 757, kertoo terveysministeriö.

Espanjan pääministeri Pedro Sanchez sanoi tänään maan parlamentille pitämässään puheessa, että Espanja on nyt saavuttanut tautihuipun, kertoo CNN.

Hänen mukaansa paluu normaaliin voi käynnistyä kuitenkin vain asteittain. Sanchez on pyytänyt maan parlamenttia jatkamaan poikkeustilaa huhtikuun 26. päivään asti.

Sanchezin mukaan hallitus tekee parhaillaan suunnitelmaa, jotta elämä maassa voisi hiljalleen palata normaaliksi.

– Emme kuitenkaan tiedä, mikä on se normaalius, johon olemme palaamassa, hän sanoo.

Koronaepidemiaan on nyt kuollut Espanjassa yli 15 200 ihmistä. Tartunnan saaneita on vajaat 153 000, joista yli 52 000 on jo toipunut taudista.

Espanjassa on noin 47 miljoonaa asukasta.

Myös Italia vihjaisi mahdollisuudesta höllätä rajoituksia kuun lopussa

Myös Italian tartuntamäärät ovat laskemassa hitaasti, kertoo BBC. Vielä kaksi viikkoa sitten tartunnat nousivat seitsemän prosenttia päivittäin, nyt lukema on vain prosentin luokkaa.

BBC:n haastattelema pääministeri Giuseppe Conte sanoi, että maan tiukkoja rajoituksia voitaisiin höllentää mahdollisesti huhtikuun loppupuolella, jos asiantuntijat antavat asialle hyväksynnän.

Rajoituksia tullaan kuitenkin lieventämään vain astettain, Conte sanoi.

Samalla Conte vihjasi, että EU-maiden olisi nyt tartuttava tilaisuuteen tehdä yhteistyötä tukeakseen viruksesta pahiten kärsineitä maita.

– Jos emme tartu tilaisuuteen saada eurooppalaiseen projektiin uutta elämää, epäonnistumisen riski on iso, hän sanoi.

Samaa vaati myös parlamentille puhunut Espanjan pääministeri Sanchez.

– Euroopalla ei ole varaa katsoa muualle. Euroopan unioni on vaarassa, jos virusta vastaan ei osoiteta solidaarisuutta.

EU-maiden valtiovarainministerit yrittivät tiistaina ja keskiviikkona hieroa sopua noin 500 miljardin euron suuruisesta paketista koronaviruspandemian aiheuttaman talouskriisin ratkomiseksi.

Vaikeita kysymyksiä ovat olleet muun muassa kriisirahasto EVM:n ehdollisuus sekä yhteinen velka. Uutistoimisto AFP:n diplomaattilähteen mukaan lopulta sovun saavuttamisen tielle jäivät Hollannin sitkeät vaatimukset EVM:n ehdollisuudesta.

Saksassa liki 5 000 uutta tartuntaa

Saksassa hieman yli 2 100 ihmistä on menehtynyt koronavirukseen, kertoo Saksan tartuntatautien instituutti.

Vuorokauden aikana uusia kuolintapauksia on todettu 246.

Uusia tartuntoja maassa on todettu vuorokauden aikana lähes 5 000. Kokonaistartuntojen määrä noin 83 miljoonan asukkaan maassa on nyt 108 202.

Venäjän koronatartuntojen määrä nousi yli 10 000:n

Venäjällä vahvistettujen koronatartuntojen määrä on noussut jo yli 10 000:een, kertoo maan koronakriisikeskus. Vuorokauden kuluessa uusia tapauksia kirjattiin noin 1 500 kappaletta.

Covid-19-tautiin kuolleiden määrä nousi 13:lla, kuolemantapauksia on nyt yhteensä 76.

Tartuntoja ja kuolemia arvioidaan olevan noin 145 miljoonan asukkaan Venäjällä huomattavasti virallisia tilastoja enemmän. Pahin tautialue on pääkaupunki Moskova.

Venäläiset on määrätty pysymään poissa töistä koko huhtikuun ajan.

Lähteenä myös AFP, Tass ja El Pais.