Espanjassa 674 uutta koronakuolemaa, laskua kolmantena peräkkäisenä päivänä

Espanjan viranomaiset uskovat saaneensa koronaepidemian etenemisen vakaantumaan.

Kuolleiden määrä oli sunnuntaina kolmatta päivää peräkkäin laskussa. Sunnuntaina kerrottiin, että uusia koronakuolemia oli kirjattu vuorokaudessa 674. Korkein lukema on torstailta, jolloin vuorokaudessa oli kuollut viruksen aiheuttamaan tautiin 950 ihmistä.

Kuolonuhreja sairaus on vaatinut Espanjassa yhteensä noin 12 400. Tartuntoja on todettu reilut 130 000, ja parantuneita on 38 000.

Espanjalaiset määrättiin maaliskuun puolivälissä pysyttelemään kodeissaan epidemian leviämisen estämiseksi. Vaikka nyt on nähty ensi merkkejä paremmista ajoista, poikkeustilaa on määrä jatkaa 25. huhtikuuta asti.

Paavi luonnehti koronaviruspandemiaa tragediaksi

Paavi Franciscus on toivottanut ihmisille rohkeutta koronaviruspandemian edessä toimittaessaan palmusunnuntain messun Vatikaanissa. Poikkeuksellisesti yleisö ei päässyt seuraamaan sitä Pietarinkirkon aukiolle, vaan messu suoratoistettiin.

Franciscus luonnehti pandemiaa tragediaksi.

Vatikaani on ollut suljettuna turisteilta lähes kuukauden osana pyrkimyksiä hillitä koronaviruksen leviämistä.