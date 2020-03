Espanjassa jo yli 2  000 ihmistä kuollut koronaan, Italiassa kuolleiden määrä laskussa, Merkelin testi negatiivinen

Espanjassa koronavirukseen kuolleiden määrä on noussut yli 2 000:een. Virus on vaatinut maassa nyt 2 182 ihmisen hengen.

Vuorokaudessa on todettu 462 uutta koronakuolemaa. Lisäystä eilisestä on 27 prosenttia, mikä on hieman vähemmän kuin lauantaista sunnuntaihin.

Espanjassa koronan aiheuttamat kuolemantapaukset ovat lisääntyneet nopeasti. Tuhannen kuolonuhrin rajan rikkoutumisesta kerrottiin perjantaina.

Kaikkiaan Espanjassa on todettu yli 33 000 koronavirustartuntaa. Koronavirustilanne on Euroopan maista pahempi vain Italiassa.

Italiassa koronavirukseen kuolleiden määrä laskussa toista vuorokautta peräkkäin

Italiassa on kuollut koronavirukseen vuorokauden sisällä noin 600 ihmistä, kertoo italialaislehti la Repubblica.

Määrä on hieman pienempi kuin eilen, jolloin kuolleiden määrä oli yli 650. Kuolleiden määrä on laskussa toista vuorokautta peräkkäin. Lauantain lukema oli ennätyssuuri. Korona vaati tuolloin 793 ihmisen hengen.

Italiassa on kuollut virukseen nyt jo yli 6 000 ihmistä, lehti kertoo.

Uusia koronavirustartuntoja on todettu vuorokauden aikana 3 780, mikä on hieman vähemmän kuin eilen, jolloin todettiin lähes 4 000 uutta tartuntaa.

Italiassa voimaan uusia rajoituksia

Italiassa on tänään astunut voimaan lisää rajoituksia ihmisten liikkumiselle ja liiketoiminnalle.

Pääministeri Giuseppe Conte ilmoitti viikonloppuna, että tästä päivästä lähtien iso osa maan yrityksistä suljetaan. Sulun ulkopuolelle hallitus jätti vain toiminnot, joita pidetään välttämättömänä, kuten ruokakaupat ja apteekit.

Lisäksi italialaisia on käsketty pysymään kotikaupungeissaan ja kielletty matkustamasta maan sisällä.

Saksassa toivoa paremmasta

Saksassa koronavirustartuntojen määrää kuvaava diagrammi on muuttunut niin, että tautihuipusta saattaa tulla vähemmän jyrkkä, kertoo maan kasanterveysentistuutin johtaja Lothar Wieler BBC:n mukaan. Nykyisen käsityksen mukaan tautihuipun loiventaminen olisi tärkeää, jotta kaikki eivät sairastuisi samaan aikaan ja terveydenhuoltojärjestelmä ei kuormittuisi liikaa.

– Merkkejä käyrän hienoisesta kääntymisestä on näkyvissä, mutta lopullisesti asia varmistuu keskiviikkona. Olen kuitenkin optimistinen sen suhteen, että toimillamme on jo vaikutusta, vaikka ne ovat olleet käytössä vasta viikon, Wieler sanoi.

Saksa on muun muassa sulkenut koulut ja rajoittanut kovalla kädellä julkisia kokoontumisia. Maassa on todettu vajaat 22 700 koronatartuntaa ja 86 ihmistä on kuollut.

Merkelin ensimmäinen koronavirustesti negatiivinen

Saksan liittokansleri Angela Merkelin ensimmäinen koronavirustesti oli negatiivinen, kertoo liittohallituksen edustaja muun muassa uutistoimisto Reutersin mukaan. Merkelille tehdään kuitenkin myöhemmin vielä lisää testejä asian varmistamiseksi.

Merkel jäi karanteeniin sunnuntaina, koska häntä aiemmin hoitaneella lääkärillä on todettu tartunta. Merkel on hoitanut tehtäviään kotoa. Merkelin on kerrottu voivan hyvin ja olevan oireeton.

Venäläinen infektioasiantuntija altisti satoja

Venäjällä aloitettiin maanantaina rikostutkinta infektioasiantuntijaa vastaan, joka ei määräyksistä huolimatta jäänyt lomamatkansa jälkeen karanteeniin vaan jatkoi normaalisti töissä siihen asti kunnes sairastui.

Naisen tiedetään altistaneen ainakin 350 ihmistä virukselle. Ainakin 11 on sairastunut.

Stavropolin alueella Lounais-Venäjällä asuva nainen kävi kuun alussa lyhyellä lomalla Espanjassa kertomatta siitä esimiehilleen. Sen jälkeen hän jatkoi normaalisti luennoimista yliopistossa ja konferensseissa kunnes lopulta viime viikolla hakeutui sairastuttuaan hoitoon. Naisella todettiin koronavirus.

Venäjällä on todettu noin 350 koronavirustartuntaa. Todellisen määrän uskotaan kuitenkin olevan huomattavasti suurempi.

Tutkijat patistavat Britanniaa lisätoimiin koronavirusta vastaan

Britanniassa joukko yliopistojen tutkijoita taas sanoo, että Britannian hallituksen tämänhetkiset toimet koronaviruksen leviämistä vastaan eivät riitä ja lisärajoituksia tarvitaan.

Tutkijat varoittavat sanomalehti Financial Timesissa, että hallituksen nykystrategia voi johtaa jopa 35 000–70 000 ylimääräiseen kuolemaan vuoden kuluessa.

Brittihallitus on tähän mennessä kehottanut ihmisiä pitämään etäisyyttä toisiinsa sekä määrännyt muun muassa baarit ja ravintolat suljettavaksi. Tutkijoiden mukaan kehotusten sijaan tarvittaisiin tiukempia ja viranomaisten valvomia liikkumisrajoitteita ja -kieltoja.

Terveysministeri moitti itsekkyydestä

Pääministeri Boris Johnsonin ennakoidaankin ilmoittavan tänään uusista, tiukemmista liikkumisrajoituksista. Viikonloppuna vaikutti siltä, että monet britit eivät ota tähän asti annettuja kehotuksia tosissaan. Ihmisiä parveili muun muassa puistoissa ja rannoilla.

Terveysministeri Matt Hancock syytti ihmisiä itsekkyydestä BBC:n haastattelussa.

– Tällaisen toiminnan seurauksena ihmishenkiä menetetään ja tilanne jatkuu kaikkien kannalta pidempään, Hancock sanoi.

Brittiparlamentti keskustelee lisärajoituksista tänään, ja pääministerin odotetaan ilmoittavan niistä illalla.

Poliisille ja lääkäreille lisävaltuuksia

Brittimedian mukaan parlamentin puitavana on tänään lakipaketti, joka muun muassa antaisi lisävaltuuksia poliisille, lääkäreille ja muille viranomaisille. Esitettyjen lakien mukaan poliisi voisi esimerkiksi pakottaa koronaviruksen oireista kärsivän ihmisen eristyksiin.

Laajennetut valtuudet olisivat voimassa kaksi vuotta. Parlamentin odotetaan antavan niille hyväksyntänsä.

Eiliseen mennessä Britanniassa oli todettu lähes 5 700 koronavirustartuntaa. Virukseen on kuollut yli 280 ihmistä.