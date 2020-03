Espanjassa jo yli tuhat koronaan kuollutta, tartuntoja liki 20 000

Espanjassa koronavirukseen kuolleiden määrä on noussut yli tuhannen, kertovat viranomaiset. Tartuntoja on liki 20 000.

Espanjassa koronaviruksesta on kärsinyt pahiten Madridin alue, jossa osa sairaaloista on ollut erittäin kovilla potilaiden hoidossa. Kaupungissa hotelleja on varusteltu sairaalakäyttöön.