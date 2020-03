Espanjassa koronakuolemien kasvu hidastui hiukan – Moskovassa suljetaan "kaikki vähemmän välttämätön"

Espanjassa 655 ihmistä on kuollut koronavirukseen viimeksi kuluneen vuorokauden aikana, kertoo maan terveysministeriö. Määrä on hiukan alhaisempi kuin eilen, jolloin epidemian kerrottiin vaatineen vuorokaudessa 738 ihmisen hengen.

Koronaan on Espanjassa kuollut tähän mennessä jo yli 4 000 ihmistä.

Venäjä keskeyttää lennot ulkomaille koronaviruksen vuoksi

Venäjä on jatkanut rajoitustoimiaan koronavirustartuntojen hillitsemiseksi maassa. Venäjä aikoo keskeyttää maahan saapuvan ja sieltä lähtevän kansainvälisen lentoliikenteen. Määräys tulee voimaan vuorokauden vaihtuessa perjantaiksi.

Ilmailuviranomaisten määräys koskee lähes kaikkia kansainvälisiä lentoja. Ainoastaan evakuointilennot, joilla Venäjän kansalaisia haetaan ulkomailta, jatkuvat perjantain jälkeen.

Määräyksen piirissä eivät ole Venäjän kotimaan lennot.

Venäjä on jo viime viikolla sulkenut rajansa, eivätkä ulkomaan kansalaiset ole päässeet maahan.

Aiemmin maaliskuussa Venäjä alkoi rajoittaa Euroopan-lentojaan. Rajoitusten piirissä olivat tuolloin EU-jäsenvaltioiden lisäksi Norja ja Sveitsi. Rajoitus ei kuitenkaan koskenut säännöllisiä lentoja Moskovan ja EU:n pääkaupunkien, Oslon sekä Geneven välillä.

Moskova sulkee kahviloita ja puistoja

Virallisten lukujen mukaan Venäjällä on todettu torstaihin mennessä yhteensä noin 840 koronatartuntaa. Moskovan pormestari Sergei Sobjanin on arvioinut todellisten tartuntojen määrän olevan huomattavasti virallisia lukuja korkeampi.

Pääkaupunki aikookin sulkea kahviloita, kauppoja ja puistoja lauantaista lähtien. Sobjanin sanoo, että kaikki vähemmän välttämättömät palvelut menevät Moskovassa kiinni viikon ajaksi.

Esimerkiksi ravintoloille sallitaan ainoastaan noutoruoan toimittaminen.

– Rajoitukset ovat ennennäkemättömiä Moskovan modernin ajan historiassa ja aiheuttavat haittoja. Ne ovat kuitenkin ehdottoman tärkeitä, jotta pystymme hidastamaan koronavirustartuntojen leviämistä ja laskemaan sairastuneiden määrää, Sobjanin sanoi torstaina.

Pormestari on myös kehottanut yli 65-vuotiaita moskovalaisia pysymään kodeissaan torstaista lähtien.

Yhdysvalloissa jo yli tuhat ihmistä kuollut

Yhdysvalloissa koronavirukseen kuolleiden määrä on ylittänyt tuhannen ihmisen rajan. Tartunnan saaneita kerrotaan olevan jo lähes 70 000, käy ilmi Johns Hopkins -yliopiston seurannasta. Todellisen tartuntamäärän arvioidaan olevan huomattavasti tätä korkeampi.

Kuolleiden määrä hyppäsi lyhyessä ajassa parilla sadalla, sillä vain muutamaa tuntia aikaisemmin kuolleita oli hieman yli 800.

Tartuntojen määrä Yhdysvalloissa on maailman kolmanneksi korkein. Edellä ovat Kiina ja Italia. Yhdysvalloissa tilanne on ankea erityisesti New Yorkin osavaltiossa. Yksinomaan New Yorkin kaupungissa viruksen aiheuttamaan tautiin on kuollut 280 ihmistä.

Yhdysvaltain kongressi julkaisi aiemmin tässä kuussa arvion, jonka mukaan 70–150 miljoonaa ihmistä voisi saada tartunnan Yhdysvalloissa. Maan väkiluku oli 327,2 miljoonaa vuonna 2018.

Japanissa toistaiseksi suurin päivittäinen hyppäys tartuntamäärissä

Japani kertoi keskiviikkona 98 uudesta koronatartunnasta ja kahdesta kuolemantapauksesta, uutisoi CNN. Kyseessä oli suurin päiväkohtainen hyppäys tartuntamäärissä epidemian alun jälkeen.

Tartunnoista 41 on Tokiosta. Pääkaupungin kuvernööri kehotti kaupunkilaisia olemaan yhä valppaina ja toivoi, että he eivät lähtisi viikonloppuna matkoille kaupungin ulkopuolelle.

Japanissa on todettu CNN:n mukaan 2 003 koronavirustartuntaa, joista 712 on peräisin Diamond Princess -risteilijältä. Kuolleita on kaikkiaan 55.

Kiinassa on puolestaan toinen päivä peräjälkeen, kun viranomaiset eivät raportoineet ainoastakaan kotimaisesta koronavirustartunnasta. Sen sijaan viranomaisten mukaan ulkomailta tulleiden tartuntojen määrä nousi. Uusia ulkomailta tulleita tartunta oli 67, kun päivää aiemmin niitä oli 47.

Etelä-Korea kertoi torstaina 104 uudesta koronavirustartunnasta. Kaiken kaikkiaan sairastuneita on yhteensä 9 241, kertoi maan tartuntatautivirasto Guardianin mukaan. Kuolleiden määrä nousi viidellä, ja koronaviruksen aiheuttamaan tautiin on kuollut nyt 131 ihmistä.