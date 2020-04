Espanjassa kuoli vuorokaudessa 950 koronaan, kuolleita jo yli 10  000

Uuden koronaviruksen synkät tilastot jatkoivat torstaina mustenemistaan, kun Espanjan viranomaiset ilmoittivat jälleen korkeimmasta uhriluvusta epidemian aikana. Koronaviruksen seurauksena maassa kuoli vuorokauden aikana 950 ihmistä.

Samalla kuolleiden määrä kipusi Espanjassa jo yli 10 000:n. Rekisteröityjä tartuntoja on yli 110 000. Sairaalahoitoon on joutunut 54 000 ihmistä ja parantuneita on lähes 27 000.

Myös Belgiassa päivä oli synkkä, sillä koronakuolemien kokonaismäärä nousi yli tuhannen.

Kuolleiden määrä on tuplaantunut vain kolmessa päivässä, mikä johtuu osaltaan siitä, että hoitokodeissa kuolleiden tiedot ovat tulleet tilastoihin viiveellä.

– Noin 93 prosenttia kuolleista on ollut vanhempia kuin 65-vuotiaita, kertoi terveysviranomaisten edustaja Emmanuel Andre.

Poikkeuksiakin toki mahtuu joukkoon: aikaisemmin tällä viikolla Andre kertoi 12-vuotiaan tytön kuolleen viruksen seurauksena.

Belgiassa toivotaan sairastuneiden määrän olevan nyt huipussaan, mikä tarkoittaisi sitä, että kuolinlukujen pitäisi alkaa pikku hiljaa laskea.

Tukholmassa virus levisi vanhainkoteihin

Ruotsissa tilanne koronaepidemian pahimmalla alueella Tukholmassa on hyvin vakava, sanoi pormestari Anna König Jerlmyr. Hänen mukaansa yhä enemmän ihmisiä sairastuu ja kuolee.

Jerlmyr vetosi Ruotsin sosiaalihallitukseen, että pääkaupunkiin saataisiin muun muassa lisää suojavarusteita.

Ruotsin radion mukaan ainakin 29:ssä Tukholman alueen vanhainkodissa on jo havaittu koronavirustartuntoja. Työntekijäpuolelta tilannetta on kuvailtu kaoottiseksi. Kaupunki aikoo avata uusia hoitopaikkoja sairaille vanhuksille.

Unkarin koronatoimet huolestuttavat

EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen kertoi torstaina olevansa huolissaan Unkarin koronaviruksen vuoksi säätämistä poikkeustoimista.

Von der Leyen kertoi ymmärtävänsä, että pandemian aikana tarvitaan erikoistoimia, mutta muistutti maltista.

– Olen huolissani siitä, että tietyt toimet menevät liian pitkälle. Erityisen huolissani olen Unkarin tilanteesta, von der Leyen sanoi.

Suomi ja 12 muuta EU-maata julkaisivat jo keskiviikkona lausunnon, jossa ne ilmaisivat huolensa koronaviruksen vuoksi säädettyjen poikkeustoimien vaikutuksesta demokratiaan, perusoikeuksiin ja oikeusvaltiokehitykseen.

Putin puhuu televisiossa

Venäjän presidentin Vladimir Putinin on määrä pitää torstaina televisiopuhe koronakriisin tiimoilta, kertoi Kreml.

Venäjällä on todettu yli 3 500 koronatartuntaa ja 30 ihmistä on kuollut, kertoo Moscow Times. Torstaina Venäjän viranomaiset ilmoittivat yli 770 uudesta tartunnasta.

Moskovassa on todettu jo toista tuhatta tartuntaa, ja kaupungissa on ollut maanantaista lähtien käytössä tiukat liikkumisrajoitukset.

Venäjän parlamentin alahuoneen duuman pikavauhtia taannoin hyväksymien rikoslain muutosten mukaan karanteenimääräyksiä rikkova voi joutua jopa seitsemäksi vuodeksi vankeuteen, jos rikkomuksesta aiheutuu vakavia seurauksia.

Parlamentti hyväksyi myös muutokset kovista rangaistuksista koronaepidemiaa koskevien valeuutisten levittäjille. Jos väärän tiedon levittäminen johtaa jonkun kuolemaan tai muihin vakaviin seurauksiin, voi syyllinen joutua jopa viideksi vuodeksi vankilaan tai maksamaan kahden miljoonan ruplan (23 000 euron) sakot.