Etelä-Aasiasta tuli maailman kaatopaikka: rikkaiden maiden muovijäte virtaa Filippiinien, Malesian ja Indonesian syrjäseuduille

Ympäristöjärjestö Greenpeace julkisti kuluneella viikolla kuvia tuhansien tonnien painoisesta ”muovivuoresta”, joka makaa filippiiniläisellä Mindanaon saarella.

Järjestön mukaan muovilasti saapui Filippiineille laittomasti Etelä-Koreasta. Ensimmäinen 5100 tonnin erä tuli saarelle viime heinäkuussa ja juuri se lojuu nyt avoimen taivaan alla, tuulten ja sateiden riepoteltavana.

Toinen erä tuli lokakuussa. Se odottaa edelleen satamakonteissa.

Asiakirjojen mukaan lastit saapuivat Filippiineille kierrätysraaka-aineeseen viittaavalla tuotenimellä ”synteettiset muovihiutaleet”.

Kuvat kuitenkin todistavat, että Etelä-Korean lastit ovat mitä sattuu. Monenkirjavan, kierrätyskelvottoman muovijätteen seassa on esimerkiksi käytettyjä vaippoja ja pattereita.

Filippiineillä on puitu asiaa jo viikkojen ajan. Manilassa on ollut mielenosoituksia, joissa Etelä-Koreaa on vaadittu viemään roskansa takaisin jouluun mennessä.

Etelä-Korea on myöntänyt tapahtuneen, mutta sen mielestä rikkomuksen teki yksittäinen jätehuoltoyhtiö, eikä maan hallituksella ole siitä mitään vastuuta.

Yhtiö on puolestaan on todennut, että toimituksessa ei ollut mitään laitonta. Sen mielestä salakuljetuspuheet ovat ympäristöjärjestöjen hörhöilyä.

Samanlaisten ongelmien kanssa painitaan paraikaa muun muassa Malesiassa, Indonesiassa, Thaimassa ja Vietnamissa.

Kun Kiina lopetti viime vuodenvaihteessa muovijätteen maahantuonnin, monille rikkaille maille tuli hätä. Ne alkoivat etsiä jätteilleen uusia loppusijoituspaikkoja Etelä-Aasian alueelta.

Alueen maat suhtautuivat rahakkaisiin tarjouksiin aluksi varsin myönteisesti. Esimerkiksi Malesia vastaanotti tammi–heinäkuun 2018 aikana 754 000 tonnia ulkomaista muovijätettä. Se vastaa noin 150 000 aikuisen norsun painoa.

Suurin jätteidentuoja oli Yhdysvallat, mutta sen osuus ei ollut neljäsosaa suurempi. Muovia tulvi kaikkialta, esimerkiksi Ruotsista, Saudi-Arabiasta, Sveitsistä ja Australiasta, ilmenee Malesian Greenpeacen marraskuisesta raportista The Recycling Myth.

Sitten – melko nopeasti – havaittiin, että näin ei voida jatkaa. Lokakuussa Malesian hallituksella ei ollut muita vaihtoehtoja kuin pysäyttää jätteiden tuonti.

Laiton muovituonti jatkuu kuitenkin raportin mukaan jopa kiihtyvällä tahdilla. Lasteja jätetään harvaanasutuille seuduilla, tyypillisesti vesireittien läheisyyteen, niin että ne nopeammin päätyisivät valtameriin. Muovivuoria myös poltetaan täysin avoimesti jopa valtateiden varsilla.

Toiminnan mittakaava ei ole mitenkään pieni. Eräs haastateltu virkamies arvioi, että yksinomaan läntisessä Selangorin osavaltiossa olisi noin 500 laitonta muovijätteen kaatopaikkaa.

Muovituonti tekee Etelä-Aasian alueesta yhä pahemman valtamerten roskaajan. Jo ennen nykyistä tuontia, alueen viisi maata – Kiina, Vietnam, Thaimaa, Indonesia ja Filippiinit – tuottivat yhdessä noin 60 prosenttia maailman meriin päätyvästä muovijätteestä, ilmeni vuonna 2015 ilmestyneestä kansainvälisestä raportista.

Muovijätteen tuonti selittää tätä häkellyttävän korkeaa osuutta vain pieneltä osin. Esimerkiksi Kiinassa tuonnin osuus oli vuonna 2015 vain noin 12 prosenttia kaikesta muovijätteestä.

Yhteensä muovia arveltiin päätyvän maailman meriin noin 8,5 miljoonan tonnin vuosivauhdilla.