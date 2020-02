Etelä-Korea varmisti jälleen kymmeniä uusia koronavirustartuntoja – myös yksitoista Diamond Princess -alukselta Yhdysvaltoihin evakuoitua on saanut tartunnan

Etelä-Korea on varmistanut 52 uutta koronavirustartuntaa, kertovat maan tartuntatautiviranomaiset.

Yhteensä 156 ihmistä Etelä-Koreassa on nyt sairastunut koronavirukseen, eli sairastuneiden lukumäärä on Kiinan ja Japanin jälkeen suurin maailmassa. Suurin osa Japanissa tartunnan saaneista on kuitenkin sairastunut Jokohaman satamaan eristetyllä Diamond Princess -aluksella.

Etelä-Koreassa tartuntoja on todettu kahdessa maan eteläosassa sijaitsevassa kaupungissa: Daegussa ja Cheongdossa.

Todetuista uusista tartunnoista 39:llä on yhteys Daegussa toimivaan uskonnolliseen yhteisöön Shincheonjiin, joiden jäsenistä nyt yli 80:lla on todettu virustartunta.

Etelä-Korea ilmoitti ensimmäisestä koronaviruksen aiheuttamasta kuolemasta eilen. Tautiin menehtynyt oli Cheongdossa sijaitsevan psykiatrisen hoitolaitoksen potilas.

Daegun pormestari on kehottanut kaupungin asukkaita pysyttelemään sisätiloissa. Pääsyä alueella sijaitsevaan Yhdysvaltain sotilastukikohtaan on rajoitettu.

Daegu on Etelä-Korean neljänneksi suurin kaupunki ja siellä on yli 2,5 miljoonaa asukasta. Torstaina uusia tartuntoja Etelä-Koreassa varmistettiin 53.

Risteilyaluksella kaksi kuollut viruksen seurauksena

Diamond Princess -risteilyalukselta Yhdysvaltoihin evakuoidulla 11 ihmisellä on todettu koronavirustartunta, kertoo CNN.

Kolmetoista evakuoitua testattiin aiemmin viikolla koronaviruksen varalta. Heistä kahdella ei todettu tartuntaa. CNN perustaa tietonsa Nebraskan yliopiston lääketieteellisen keskuksen tiedotteeseen.

Risteilyalus Diamond Princess on ollut eristyksessä Japanin Jokohamassa helmikuun alkupuolelta lähtien. Aluksella on todettu jo yli 600 koronavirustartuntaa. Kahden laivalla tartunnan saaneen ihmisen kerrottiin eilen kuolleen viruksen seurauksena.

Laivalta on päästetty lähtemään satoja ihmisiä, jotka eivät testien perusteella olleet saaneet virustartuntaa. Osa maista on evakuoinut kansalaisiaan risteilijältä.

"Tartunnat odotettavissa"

Myös kahdella Diamond Princessiltä evakuoidulla australialaisella on todettu koronavirustartunta, kertovat useat eri mediat. Viranomaiset ovat vahvistaneet tiedon. Sairastuneiden testitulokset olivat olleet Japanissa negatiiviset.

Molemmat tartunnan saaneet ovat eristyksessä Darwinissa Pohjois-Australiassa.

Pohjoisterritorion johtava terveysviranomainen Dianne Stephens kuvaa sairastuneiden oireita lieviksi, kertoo australialainen uutistoimisto AAP. Oireet saattavat kuitenkin paheta tulevina päivinä.

Australian johtavan terveysviranomaisen Brendan Murphyn mukaan oli odotettavissa, että tartuntoja todettaisiin laivalla olleilla maahan saapumisen jälkeen, maan yleisradioyhtiö ABC kirjoittaa. Aluksella on jatkuvasti todettu uusia tartuntatapauksia.

Neljällä muulla evakuoidulla todettiin koronavirukseen sopivia oireita, mutta heidän testituloksensa olivat negatiiviset.

Australiaan evakuoidut yli 160 ihmistä on määrätty paluun jälkeen karanteeniin.

Kiinassa yhteensä yli 2 200 kuolemaa

Kiinassa Hubein maakunnassa on torstain jälkeen todettu hieman yli 400 uutta koronavirustartuntaa, kertoo muun muassa hongkongilainen South China Morning Post -lehti. Koko maassa yhteensä uusia tartuntoja todettiin lähes 900. Tauti on levinnyt myös maan vankiloissa.

Viranomaisten antamien tietojen mukaan uudet tartunnat Hubeissa ovat olleet viime päivinä selvästi vähenemään päin. Aikaisemmissa raporteissa Hubein tartuntaluvut ovat olleet korkeammat kuin muualla Manner-Kiinassa. Nyt tilanne vaikuttaa kääntyneen päälaelleen.

Manner-Kiinassa yli 75 000 ihmistä on saanut tähän mennessä tartunnan. South China Morning Postin laskurin mukaan 16 000 ihmistä on toipunut tartunnan aiheuttamasta sairaudesta.

Viranomaiset kertovat 118 uudesta kuolemantapauksesta. Tähän mennessä Manner-Kiinassa on viruksen seurauksena kuollut yhteensä yli 2 200 ihmistä.

Koronaviruksen uskotaan lähteneen leviämään joulukuun lopussa Hubein maakunnan miljoonakaupunki Wuhanista. Tartuntoja ja kuolemia on todettu eniten juuri Hubeissa.