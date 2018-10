Etelä-Korean entinen presidentti tuomittiin 15 vuodeksi vankeuteen korruptiosta

Etelä-Korean entinen presidentti Lee Myung-bak on saanut 15 vuoden vankeustuomion korruptiosta. Lee sai tuomion muun muassa lahjuksista ja kavalluksesta. Hänet määrättiin maksamaan 13 miljardin wonin eli noin 10 miljoonan euron sakko.

Lee on jo neljäs Etelä-Korean entinen presidentti, joka on saanut tai jolle vaaditaan pitkää vankeustuomiota lahjuksista. Kaikki elossa olevat maan entiset presidentit on joko tuomittu rikoksista tai he ovat niistä syytteessä.