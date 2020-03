Etelä-Korean kulttijohtaja pyytää anteeksi koronaviruksen leviämistä – Soulin johto on vaatinut kultille rikossyytteitä

Etelä-Korean kulttijohtaja Lee Man-hee on pyytänyt anteeksi eteläkorealaisilta koronaviruksen leviämistä.

– Haluaisin tarjota vilpittömän anteeksipyyntöni jäsentemme puolesta. Vaikka se ei ollut tarkoitus, monet ihmiset ovat sairastuneet, toimittajien edessä pariin otteeseen polvistunut Man-hee kertoi lehdistötilaisuudessa.

Etelä-Koreassa on todettu yli 4 000 koronavirustartuntaa, joista merkittävä osa on peräisin Daegun kaupungissa toimivasta uskonnollisesta yhteisöstä Shincheonjista. Yhteisöä on usein syytetty kulttimaisuudesta, ja sen jäsenet uskovat yhteisön perustajan vievän 144 000 ihmistä mukanaan taivaaseen tuomiopäivänä.

Ensimmäisenä tartunnan sai tiettävästi 61-vuotias nainen, joka oireilustaan huolimatta osallistui useisiin yhteisön tilaisuuksiin ennen diagnoosin saamista. Yhteisön entinen jäsen on kertonut uutiskanava CNN:lle, että ryhmä ei salli poissaoloja sairastumisten vuoksi.

Soulin kaupunginhallitus on pyytänyt syyttäjiä asettamaan Leen ja 11 muuta kulttijohtajaa syytteeseen muun muassa murhasta epäiltynä, koska nämä eivät ole tehneet tarpeeksi yhteistyötä viranomaisten kanssa viruksen leviämisen estämiseksi.

Leen mukaan ryhmä tekee kuitenkin aktiivisesti yhteistyötä hallinnon kanssa. CNN:n mukaan ryhmä on kertonut keskeyttäneensä kokoontumisensa ja siivoavansa perusteellisesti kaikki rakennuksensa.

Etelä-Korea ilmoitti maanantaina lähes 500 uudesta tartunnasta, mikä nostaa maassa todettujen tapausten määrän jo yli 4 200:aan. Kyseessä on suurin kansallisesti todettujen tartuntojen määrä Kiinan ulkopuolella. Etelä-Koreassa yhteensä 22 ihmistä on kuollut viruksen seurauksena.

Tartunnan saaneiden määrän odotetaan edelleen nousevan, sillä Etelä-Korea on kertonut testaavansa yli 260 000 Shincheonjiin kuuluvaa ihmistä.

Kiinan ulkopuolella noin 8 000 tartuntaa

Koronavirustartuntoja on viime päivinä todettu enenevässä määrin Kiinan ulkopuolella, Etelä-Korean lisäksi esimerkiksi Italiassa ja Iranissa.

Yhteensä Kiinan ulkopuolella on todettu noin 8 000 tartuntaa yli 60 maassa.

Yhdysvalloissa puolestaan on kuollut toinen viruksen sairastuttama ihminen, maan mediat kertoivat. New York Timesin mukaan hän oli saanut tartunnan Seattlen lähellä hoitokodissa, jossa on todettu jo ainakin kuusi tartuntaa. Sairauden oireista ovat kertoneet myös useat muut asukkaat ja työntekijät. Tartunnan saaneista kolmen kerrotaan olevan sairaalahoidossa vakavasti sairaina.

Lehden mukaan Seattlen lähellä sijaitsevaa noin 90 000 asukaan Kirklandia pidetään yhtenä viruksen leviämisen keskuksista Yhdysvalloissa. Esimerkiksi neljännes alueen palomiehistä on määrätty karanteeniin, sillä he ovat käyneet kyseisessä hoitokodissa.

New Yorkin ja Rhode Islandin osavaltiot kertoivat molemmat ensimmäisistä todetuista tartunnoista. Molempien tartunnan saaneiden kerrotaan matkustaneen hiljattain ulkomailla.

Yhteensä Yhdysvalloissa oli aamuyöllä Suomen aikaa todettu 84 koronavirustartuntaa.

Presidentti Donald Trump on viime päivien puheenvuoroissaan toistuvasti tyrmännyt terveysviranomaisten arviot siitä, että koronavirustartuntojen määrän on syytä odottaa kasvavan Yhdysvalloissa lähiaikoina.