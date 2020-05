Etelä-Korean pääkaupungissa suljetaan baarit ja yökerhot – uudet tartunnat herättävät pelkoa toisesta korona-aallosta

Etelä-Korean pääkaupungissa Soulissa kaikki baarit ja yökerhot on määrätty suljettavaksi sen jälkeen, kun kaupungissa todettiin kymmeniä uusia koronavirustartuntoja. Uudet tartunnat ovat herättäneet huolta siitä, että virus leviäisi jälleen voimalla.

Yli parikymmentä uusista tartunnoista on yhdistetty 29-vuotiaaseen mieheen. Miehellä oli todettu tällä viikolla koronavirustartunta. Tätä ennen hän oli viettänyt viime viikonloppuna aikaa useissa baareissa ja yökerhoissa vilkkaalla Itaewonin alueella.

Terveysviranomaisten arvion mukaan miehen kanssa samoissa baareissa oli käynyt yhteensä noin 7 200 ihmistä.

Lauantaina maassa todettiin 18 uutta tartuntaa. Sunnuntain 34 uutta tartuntaa oli korkein päiväluku kuukauteen.

– Varomattomuus voi johtaa tartuntojen räjähtämiseen, Soulin pormestari Park Won-soon varoitti kertoessaan uusista sulkemispäätöksistä.

Arki oli juuri normalisoitumassa

Etelä-Koreaa on pidetty koronanvastaisen toimien mallimaana. Viruksen varhaisessa leviämisvaiheessa maa oli pahimpia viruspesäkkeitä Manner-Kiinan ulkopuolella.

Etelä-Korea aloitti tiukat eristämistoimet, mutta ei turvautunut esimerkiksi ehdottomiin kotoapoistumiskieltoihin. Maan lähestymistapaa on kutsuttu testaa, jäljitä, hoida -malliksi.

Viime aikoina Etelä-Koreassa on hiljalleen siirrytty kohti tavallisempaa arkea. Esimerkiksi museot ja uskonnolliset rakennukset on jo avattu, koulujen on määrä avautua uudestaan ensi viikolla.

Maassa on todettu yhteensä lähes 11 000 koronavirustartuntaa.

Presidentti Moon Jae-inille hyvin tehonneet koronatoimet ovat olleet suosion tae.

– Tämä ei ole ohi ennen kuin tämä on ohi, Moon muistutti puheessaan sunnuntaina.

Viime kuun parlamenttivaaleissa Moonin demokraattinen puolue sai jymyvoiton. Vielä muutama kuukausi sitten Moonin asemaa uhkasivat skandaalit vallan väärinkäytöstä.