Etelä-Korean ulkoministeri: Kim pohtii vastausta Trumpin yllätysvetoon

Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un puntaroi parhaillaan Yhdysvaltojen presidentti Donald Trumpin yllätyspäätöstä suostua suoriin neuvotteluihin ydinaseriisunnasta, arvioi Etelä-Korean ulkoministeri Kang Kyung-wha.

Pohjois-Korea ei ole vielä antanut minkäänlaista virallista vastausta Trumpille, vaikka on kulunut jo miltei kaksi viikkoa siitä, kun Trump ilmoitti haluavansa neuvotella Kimin kanssa. Kang arveli, että Kim tarvitsee aikaa vastaamiseen.

Mahdollisen tapaamisen aikataulusta tai paikasta ei ole vielä saatu mitään tietoa, mutta Kang uskoi, että järjestelyistä viestitään.

Kutsun Trumpille välitti Etelä-Korean kansallinen turvallisuusneuvonantaja Chung Eui-yong, joka oli aiemmin tavannut Kimin. Chung kertoi Trumpille, että Kim on valmis keskustelemaan ydinaseriisunnasta ja on valmis keskeyttämään ydinase- ja ohjustestit kunnes neuvotteluja on käyty. Trump yllätti neuvonantajansa suostumalla neuvotteluihin siltä istumalta.

– Uskoisin, että me kaikki olimme hyvin yllättyneitä päätöksestä, Kang sanoi CBS-kanavan haastattelussa.